Прогноз погоди на 9 грудня — синоптики повідомили про потепління

Жінка з парасолькою. Фото: tykyiv.com

Погода в Україні завтра, 9 грудня, очікується з опадами. Місцями пориви вітру будуть до 20 м/с. Однак температура повітря підвищиться до +13 °С.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз погоди в Україні на 9 грудня

Синоптики розповіли, що вночі місцями у західних областях, вдень також у південних та центральних регіонах пройдуть помірні опади, переважно у вигляді дощу.

У Карпатах та на Прикарпатті очікується сильний мокрий сніг з дощем, а у високогірній частині — хуртовини.

Також в Одеській області вдень будуть сильні дощі, подекуди навіть з грозами. У північних та східних областях переважно без опадів.

Синоптики прогнозують вітер східної чверті, 7-12 м/с, у південно-західній частині місцями пориви, 15-20 м/с; на Закарпатті змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі буде -1...+4 °С, вдень очікується +2...+7 °С. У південній частині та в Криму вночі +5...+10 °С, вдень — +8...+13 °С.

Прогноз погоди в Україні на 9 грудня. Фото: Meteoprog

Погода у Київській області 9 грудня

Погода у Київській області буде хмарною. Вночі обійдеться без опадів, вдень невеликий дощ.

Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі від +3...-2 °С, вдень 0...+5 °С;

у Києві вночі та вдень +1...+3 °С.

Погода на Київщині 8 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики повідомляють

У понеділок, 9 грудня, вночі місцями у західних областях, вдень також у південних та центральних регіонах пройдуть помірні опади переважно у вигляді дощу.

У Карпатах та на Прикарпатті сильний мокрий сніг з дощем, у високогірній частині хуртовини. На Одещині вдень очікуються сильні дощі, подекуди з грозами. У північних та східних областях переважно обійдеться без опадів.

Вітер східної чверті, 7-12 м/с, у південно-західній частині місцями пориви, 15-20 м/с. На Закарпатті змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі становитиме -1...+4 °С, вдень +2...+7 °С;

у південній частині та у Криму вночі +5…+10 °С, вдень +8…+13 °С.

Раніше ми повідомляли, що температура повітря протягом наступного тижня буде з аномально високими показниками.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, якою буде погода в Україні на Різдво та Новий рік.