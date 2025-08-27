Погода в Украине 28 августа — прогноз Укргидрометцентра на завтра

Синоптики порадовали прогнозом — какая погода будет завтра
В четверг, 28 августа, в Украине ожидается преимущественно солнечная погода с небольшой облачностью. Осадков в регионах не предвидится.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Прогноз погоды на 28 августа
Завтра в Украине ожидается преимущественно небольшая облачность, а вот осадков не предвидится.
Ветер будет преимущественно юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура ночью будет колебаться от +10 °С до +15 °С, в северо-восточных областях немного прохладнее — +7... +12 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +23...+28 °С, на юге страны местами до +30 °С.
