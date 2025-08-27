Магнітні бурі 27 серпня — прогноз на сьогодні

Жінка тримається за голову. Фото: Freepik

У середу, 27 серпня, на Землі суттєвих магнітних бур не прогнозується. За останню добу сонячна активність залишалася на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Прогноз магнітних бур 27 серпня

На Сонці зафіксовано 12 спалахів класу С та два спалахи класу М, найбільший із яких досягнув рівня М3,4. Такі спалахи можуть спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також підвищити ризик виникнення сонячного радіаційного шторму.

Геомагнітне поле залишатиметься від спокійного до нестабільного. Сонячна активність буде низькою, проте ймовірність нових спалахів М-класу залишається доволі високою.

Сонячна активність 27 серпня

Ймовірність невеликого геомагнітного шторму — 5%.

Ймовірність потужного шторму — 1%.

Ймовірність спалаху М-класу — 55%.

Ймовірність спалаху Х-класу — 10%.

Кількість сонячних плям — 48.

Головний біль у жінки. Фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Фахівці нагадують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей, зокрема на серцево-судинну та нервову системи, а також провокувати загострення хронічних захворювань. Завчасні попередження дозволяють знизити ризики для здоров'я та краще підготуватися до впливу космічної погоди.

Можливі негативні наслідки магнітних бур:

порушення в роботі серцево-судинної системи;

підвищене навантаження на нервову систему;

проблеми зі сном та безсоння;

ослаблення імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість і зниження працездатності.

Нагадаємо, Наталка Діденко попередила про антициклон, який принесе спеку до +34 градусів.

А також синоптики назвали регіони, в яких 27 серпня може пройти дощ.