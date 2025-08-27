Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео На Сонці зафіксували 12 спалахів — чого очікувати метеозалежним

На Сонці зафіксували 12 спалахів — чого очікувати метеозалежним

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 13:17
Магнітні бурі 27 серпня — прогноз на сьогодні
Жінка тримається за голову. Фото: Freepik

У середу, 27 серпня, на Землі суттєвих магнітних бур не прогнозується. За останню добу сонячна активність залишалася на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Прогноз магнітних бур 27 серпня

На Сонці зафіксовано 12 спалахів класу С та два спалахи класу М, найбільший із яких досягнув рівня М3,4. Такі спалахи можуть спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також підвищити ризик виникнення сонячного радіаційного шторму.

Геомагнітне поле залишатиметься від спокійного до нестабільного. Сонячна активність буде низькою, проте ймовірність нових спалахів М-класу залишається доволі високою.

Сонячна активність 27 серпня

  • Ймовірність невеликого геомагнітного шторму — 5%.
  • Ймовірність потужного шторму — 1%.
  • Ймовірність спалаху М-класу — 55%.
  • Ймовірність спалаху Х-класу — 10%.
  • Кількість сонячних плям — 48.
Магнітні бурі 27 серпня - прогноз
Головний біль у жінки. Фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Фахівці нагадують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей, зокрема на серцево-судинну та нервову системи, а також провокувати загострення хронічних захворювань. Завчасні попередження дозволяють знизити ризики для здоров'я та краще підготуватися до впливу космічної погоди.

Можливі негативні наслідки магнітних бур:

  • порушення в роботі серцево-судинної системи;
  • підвищене навантаження на нервову систему;
  • проблеми зі сном та безсоння;
  • ослаблення імунітету;
  • загострення хронічних захворювань;
  • підвищена втома, слабкість і зниження працездатності.

Нагадаємо, Наталка Діденко попередила про антициклон, який принесе спеку до +34 градусів.

А також синоптики назвали регіони, в яких 27 серпня може пройти дощ.

Сонце самопочуття магнітні бурі прогнози метеозалежність
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації