Магнітні бурі 27 серпня — прогноз на сьогодні

На Сонці зафіксували 12 спалахів — чого очікувати метеозалежним
У середу, 27 серпня, на Землі суттєвих магнітних бур не прогнозується. За останню добу сонячна активність залишалася на помірному рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз магнітних бур 27 серпня
На Сонці зафіксовано 12 спалахів класу С та два спалахи класу М, найбільший із яких досягнув рівня М3,4. Такі спалахи можуть спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також підвищити ризик виникнення сонячного радіаційного шторму.
Геомагнітне поле залишатиметься від спокійного до нестабільного. Сонячна активність буде низькою, проте ймовірність нових спалахів М-класу залишається доволі високою.
Сонячна активність 27 серпня
- Ймовірність невеликого геомагнітного шторму — 5%.
- Ймовірність потужного шторму — 1%.
- Ймовірність спалаху М-класу — 55%.
- Ймовірність спалаху Х-класу — 10%.
- Кількість сонячних плям — 48.
Як магнітні бурі впливають на самопочуття
Фахівці нагадують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей, зокрема на серцево-судинну та нервову системи, а також провокувати загострення хронічних захворювань. Завчасні попередження дозволяють знизити ризики для здоров'я та краще підготуватися до впливу космічної погоди.
Можливі негативні наслідки магнітних бур:
- порушення в роботі серцево-судинної системи;
- підвищене навантаження на нервову систему;
- проблеми зі сном та безсоння;
- ослаблення імунітету;
- загострення хронічних захворювань;
- підвищена втома, слабкість і зниження працездатності.
Нагадаємо, Наталка Діденко попередила про антициклон, який принесе спеку до +34 градусів.
А також синоптики назвали регіони, в яких 27 серпня може пройти дощ.
Читайте Новини.LIVE!