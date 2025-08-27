Магнитные бури 27 августа - прогноз на сегодня

На Солнце зафиксировали 12 вспышек — чего ожидать метеозависимым
В среду, 27 августа, на Земле существенных магнитных бурь не прогнозируется. За последние сутки солнечная активность оставалась на умеренном уровне.
Прогноз магнитных бурь 27 августа
На Солнце зафиксировано 12 вспышек класса С и две вспышки класса М, самая большая из которых достигла уровня М3,4. Такие вспышки могут вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также повысить риск возникновения солнечного радиационного шторма.
Геомагнитное поле будет оставаться от спокойного до нестабильного. Солнечная активность будет низкой, однако вероятность новых вспышек М-класса остается довольно высокой.
Солнечная активность 27 августа
- Вероятность небольшого геомагнитного шторма — 5%.
- Вероятность мощного шторма — 1%.
- Вероятность вспышки М-класса — 55%.
- Вероятность вспышки Х-класса — 10%.
- Количество солнечных пятен — 48.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Специалисты напоминают, что магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, в частности на сердечно-сосудистую и нервную системы, а также провоцировать обострение хронических заболеваний. Заблаговременные предупреждения позволяют снизить риски для здоровья и лучше подготовиться к воздействию космической погоды.
Возможные негативные последствия магнитных бурь:
- нарушения в работе сердечно-сосудистой системы;
- повышенная нагрузка на нервную систему;
- проблемы со сном и бессонница;
- ослабление иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость и снижение работоспособности.
