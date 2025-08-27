Видео
На Солнце зафиксировали 12 вспышек — чего ожидать метеозависимым

На Солнце зафиксировали 12 вспышек — чего ожидать метеозависимым

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 13:17
Магнитные бури 27 августа - прогноз на сегодня
Женщина держится за голову. Фото: Freepik

В среду, 27 августа, на Земле существенных магнитных бурь не прогнозируется. За последние сутки солнечная активность оставалась на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Прогноз магнитных бурь 27 августа

На Солнце зафиксировано 12 вспышек класса С и две вспышки класса М, самая большая из которых достигла уровня М3,4. Такие вспышки могут вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также повысить риск возникновения солнечного радиационного шторма.

Геомагнитное поле будет оставаться от спокойного до нестабильного. Солнечная активность будет низкой, однако вероятность новых вспышек М-класса остается довольно высокой.

Солнечная активность 27 августа

  • Вероятность небольшого геомагнитного шторма — 5%.
  • Вероятность мощного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки М-класса — 55%.
  • Вероятность вспышки Х-класса — 10%.
  • Количество солнечных пятен — 48.
Магнітні бурі 27 серпня - прогноз
Головная боль у женщины. Фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Специалисты напоминают, что магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, в частности на сердечно-сосудистую и нервную системы, а также провоцировать обострение хронических заболеваний. Заблаговременные предупреждения позволяют снизить риски для здоровья и лучше подготовиться к воздействию космической погоды.

Возможные негативные последствия магнитных бурь:

  • нарушения в работе сердечно-сосудистой системы;
  • повышенная нагрузка на нервную систему;
  • проблемы со сном и бессонница;
  • ослабление иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость, слабость и снижение работоспособности.

Напомним, Наталка Диденко предупредила об антициклоне, который принесет жару до +34 градусов.

А также синоптики назвали регионы, в которых 27 августа может пройти дождь.

Солнце самочувствие магнитные бури прогнозы метеозависимость
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
