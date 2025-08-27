Магнитные бури 27 августа - прогноз на сегодня

Женщина держится за голову. Фото: Freepik

В среду, 27 августа, на Земле существенных магнитных бурь не прогнозируется. За последние сутки солнечная активность оставалась на умеренном уровне.

Прогноз магнитных бурь 27 августа

На Солнце зафиксировано 12 вспышек класса С и две вспышки класса М, самая большая из которых достигла уровня М3,4. Такие вспышки могут вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также повысить риск возникновения солнечного радиационного шторма.

Геомагнитное поле будет оставаться от спокойного до нестабильного. Солнечная активность будет низкой, однако вероятность новых вспышек М-класса остается довольно высокой.

Солнечная активность 27 августа

Вероятность небольшого геомагнитного шторма — 5%.

Вероятность мощного шторма — 1%.

Вероятность вспышки М-класса — 55%.

Вероятность вспышки Х-класса — 10%.

Количество солнечных пятен — 48.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Специалисты напоминают, что магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, в частности на сердечно-сосудистую и нервную системы, а также провоцировать обострение хронических заболеваний. Заблаговременные предупреждения позволяют снизить риски для здоровья и лучше подготовиться к воздействию космической погоды.

Возможные негативные последствия магнитных бурь:

нарушения в работе сердечно-сосудистой системы;

повышенная нагрузка на нервную систему;

проблемы со сном и бессонница;

ослабление иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость и снижение работоспособности.

