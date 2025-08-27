Синоптики прогнозують на сьогодні теплу погоду, але у двох регіонах можуть пройти дощі

Дівчата гуляють у літньому парку із песиком. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода сьогодні в Україні відзначиться мінливою хмарність і на більшості території країни опадів не буде. Проте невеликий короткочасний дощ можливий на Чернігівщині та Сумщині.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди на 27 серпня

В Укргідрометцентрі спрогнозували, що у середу вітер очікується південно-західного та західного напрямків зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря прогріється до +19…+24 °С. На півдні країни від +23...+28 °С.

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня повідомляє, що сьогодні в Україні буде доволі тепла літня погода. Температура повітря прогріється до +27 °С. Натомість на півночі свіжіше, +19...+22 °С.

Щодо опадів, то сьогодні вони можливі лише на Чернігівщині і там місцями пройде дощ.

А ось у столиці України, за прогнозами Діденко, сьогодні, 27 серпня, буде сухо та до +22 °С.

Нагадаємо, що напередодні у гірському селі Верхній Яловець на Буковині зафіксували різке та нетипове для літа похолодання. Позначки термометрів там опустились до -5 °C.

Також в Одесі відчутно прийшов кінець літа, адже море стало холодним. Напередодні температура води трималася лише на рівні +21 °С.