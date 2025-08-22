Прогноз погоди в Україні на завтра, 23 серпня, від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Дівчина під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 23 серпня, очікується з дощами та сильними поривами вітру у декількох регіонах. Місцями синоптики оголосили перший рівень небезпечності.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні на 23 серпня від Укргідрометцентру

Протягом доби буде хмарно з проясненнями. Всюди, крім західних, вдень і Житомирської, Київської та Вінницької областей помірні, а у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях місцями сильні дощі з грозами.

Синоптики зазначили, що у східних та південно-східних областях вдень в окремих районах можливі град та шквали до 20 м/с.

Погода в Україні 23 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде північно-західний, а у східних областях — південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +9...+14 °C, вдень +17...+22 °C, у південно-східній частині вночі +15...+20 °C, вдень +26...+31 °C.

Синоптики оголосили небезпеку жовтого рівня у декількох областях через погіршення погодних умов.

Перший рівень небезпеки. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на завтра від Наталки Діденко

Синоптик повідомила, що середземноморський циклон Lukas, що належить до потужної системи разом із Severin та Roger, поступово зміщуватиметься у східному напрямку.

Циклон над Україною. Фото: t.me/PohodaNatalka

У західних та північних областях очікується прояснення, а також підвищення атмосферного тиску. У центрі, на сході та півдні пройдуть дощі з грозами.

Температура повітря в більшості областей вдень +18...+24 °C, місцями +16...+19 °C. Найтепліше буде на сході — +25...+30 °C.

У Києві істотних опадів не прогнозується. Температура повітря протягом дня +20...+22 °C.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду в Україні на вихідні, 23-24 серпня. Місцями температура зросте до +31 °C.

А харківʼян попередили про опади завтра. Крім того, можливі град та сильні пориви вітру до 20 м/с.