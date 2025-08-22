Прогноз погоди в Україні на завтра, 23 серпня, від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Різке похолодання та зливи — прогноз погоди в Україні на завтра
Погода в Україні завтра, 23 серпня, очікується з дощами та сильними поривами вітру у декількох регіонах. Місцями синоптики оголосили перший рівень небезпечності.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні на 23 серпня від Укргідрометцентру
Протягом доби буде хмарно з проясненнями. Всюди, крім західних, вдень і Житомирської, Київської та Вінницької областей помірні, а у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях місцями сильні дощі з грозами.
Синоптики зазначили, що у східних та південно-східних областях вдень в окремих районах можливі град та шквали до 20 м/с.
Вітер буде північно-західний, а у східних областях — південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі +9...+14 °C, вдень +17...+22 °C, у південно-східній частині вночі +15...+20 °C, вдень +26...+31 °C.
Синоптики оголосили небезпеку жовтого рівня у декількох областях через погіршення погодних умов.
Прогноз погоди на завтра від Наталки Діденко
Синоптик повідомила, що середземноморський циклон Lukas, що належить до потужної системи разом із Severin та Roger, поступово зміщуватиметься у східному напрямку.
У західних та північних областях очікується прояснення, а також підвищення атмосферного тиску. У центрі, на сході та півдні пройдуть дощі з грозами.
Температура повітря в більшості областей вдень +18...+24 °C, місцями +16...+19 °C. Найтепліше буде на сході — +25...+30 °C.
У Києві істотних опадів не прогнозується. Температура повітря протягом дня +20...+22 °C.
