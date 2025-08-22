Прогноз погоды в Украине на завтра, 23 августа, от Укргидрометцентра и Натальи Диденко

Девушка под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 23 августа, ожидается с дождями и сильными порывами ветра в нескольких регионах. Местами синоптики объявили первый уровень опасности.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине на 23 августа от Укргидрометцентра

В течение суток будет облачно с прояснениями. Повсюду, кроме западных, днем и Житомирской, Киевской и Винницкой областей умеренные, а в большинстве центральных, южных, Сумской и Харьковской областях местами сильные дожди с грозами.

Синоптики отметили, что в восточных и юго-восточных областях днем в отдельных районах возможны град и шквалы до 20 м/с.

Погода в Украине 23 августа. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет северо-западный, а в восточных областях — юго-западный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью +9...+14 °C, днем +17...+22 °C, в юго-восточной части ночью +15...+20 °C, днем +26...+31 °C.

Синоптики объявили опасность желтого уровня в нескольких областях из-за ухудшения погодных условий.

Первый уровень опасности. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на завтра от Наталки Диденко

Синоптик сообщила, что средиземноморский циклон Lukas, принадлежащий к мощной системе вместе с Severin и Roger, постепенно будет смещаться в восточном направлении.

Циклон над Украиной. Фото: t.me/PohodaNatalka

В западных и северных областях ожидается прояснение, а также повышение атмосферного давления. В центре, на востоке и юге пройдут дожди с грозами.

Температура воздуха в большинстве областей днем +18...+24 °C, местами +16...+19 °C. Теплее всего будет на востоке — +25...+30 °C.

В Киеве существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха в течение дня +20...+22 °C.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, синоптики спрогнозировали погоду в Украине на выходные, 23-24 августа. Местами температура вырастет до +31 °C.

А харьковчан предупредили об осадках завтра. Кроме того, возможны град и сильные порывы ветра до 20 м/с.