Прогноз погоды в Украине на завтра, 23 августа, от Укргидрометцентра и Натальи Диденко

Резкое похолодание и ливни — прогноз погоды в Украине на завтра
Погода в Украине завтра, 23 августа, ожидается с дождями и сильными порывами ветра в нескольких регионах. Местами синоптики объявили первый уровень опасности.
Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине на 23 августа от Укргидрометцентра
В течение суток будет облачно с прояснениями. Повсюду, кроме западных, днем и Житомирской, Киевской и Винницкой областей умеренные, а в большинстве центральных, южных, Сумской и Харьковской областях местами сильные дожди с грозами.
Синоптики отметили, что в восточных и юго-восточных областях днем в отдельных районах возможны град и шквалы до 20 м/с.
Ветер будет северо-западный, а в восточных областях — юго-западный, 7-12 метров в секунду.
Температура ночью +9...+14 °C, днем +17...+22 °C, в юго-восточной части ночью +15...+20 °C, днем +26...+31 °C.
Синоптики объявили опасность желтого уровня в нескольких областях из-за ухудшения погодных условий.
Прогноз погоды на завтра от Наталки Диденко
Синоптик сообщила, что средиземноморский циклон Lukas, принадлежащий к мощной системе вместе с Severin и Roger, постепенно будет смещаться в восточном направлении.
В западных и северных областях ожидается прояснение, а также повышение атмосферного давления. В центре, на востоке и юге пройдут дожди с грозами.
Температура воздуха в большинстве областей днем +18...+24 °C, местами +16...+19 °C. Теплее всего будет на востоке — +25...+30 °C.
В Киеве существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха в течение дня +20...+22 °C.
