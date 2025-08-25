Прогноз погоди в Україні на 26 серпня: дощі та грози

Погода у серпні. Фото: BBC

26 серпня в Україні очікується мінлива погода з дощами та грозами в окремих регіонах. Температура суттєво відрізнятиметься: від прохолодних +15 °С на заході й півночі до теплих +26 °С у центральних та південних областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди на 26 серпня

Синоптики прогнозують хмарність із проясненнями. У північних регіонах, а також у Черкаській, Полтавській та Харківській областях, вдень пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. На решті території країни істотних опадів не очікується.

Прогноз Укргідрометцентру на 26 вересня. Фото: скриншот

Вітер буде південно-західного та західного напрямків зі швидкістю 7–12 м/с. На північному сході вдень можливі пориви до 15–20 м/с. Температура у західних і північних регіонах вночі становитиме +7…+12 °С, а вдень +15…+20 °С.

У центральних, східних і південних областях нічні показники триматимуться на рівні +10…+15 °С. Вдень повітря прогріється до +21…+26 °С. Така різниця температур створить відчутний контраст у погоді між різними регіонами країни.

Нагадаємо, що у гірському селі Верхній Яловець на Буковині вранці 25 серпня зафіксували різке похолодання, нетипове для цього періоду літа. Температура повітря там опустилася до -5 °C, що стало справжнім сюрпризом для місцевих жителів.

Раніше ми також інформували, що в Одесі відчувається кінець літа — море стало холодним. Попри мінливу хмарність і відсутність істотних опадів, в понеділок, 25 серпня, вода в морі була прохолодною — близько +21 °С.