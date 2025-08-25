Видео
Главная Метео Непогода накроет несколько областей — прогноз погоды на завтра

Непогода накроет несколько областей — прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 16:55
Прогноз погоды в Украине на 26 августа: дожди и грозы
Погода в августе. Фото: BBC

26 августа в Украине ожидается переменчивая погода с дождями и грозами в отдельных регионах. Температура будет существенно отличаться: от прохладных +15° на западе и севере до теплых +26° в центральных и южных областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды на 26 августа

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. В северных регионах, а также в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях днем пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории страны существенных осадков не ожидается.

Возможно, это изображение карта и текст
Прогноз Укргидрометцентра на 26 сентября. Фото: скриншот

Ветер будет юго-западного и западного направлений со скоростью 7-12 м/с. На северо-востоке днем возможны порывы до 15-20 м/с. Температура в западных и северных регионах ночью составит +7...+12°, а днем +15...+20°.

В центральных, восточных и южных областях ночные показатели будут держаться на уровне +10...+15°. Днем воздух прогреется до +21...+26°. Такая разница температур создаст ощутимый контраст в погоде между различными регионами страны.

Напомним, что в горном селе Верхний Яловец на Буковине утром 25 августа зафиксировали резкое похолодание, нетипичное для этого периода лета. Температура воздуха там опустилась до -5°C, что стало настоящим сюрпризом для местных жителей.

Ранее мы также информировали, что в Одессе ощущается конец лета - море стало холодным. Несмотря на переменную облачность и отсутствие существенных осадков, в понедельник, 25 августа, вода в море была прохладной - около +21 °С.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
