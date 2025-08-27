Синоптики прогнозируют на сегодня теплую погоду, но в двух регионах могут пройти дожди

Девушки гуляют в летнем парке с собачкой. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода сегодня в Украине отметится переменной облачностью и на большинстве территории страны осадков не будет. Однако небольшой кратковременный дождь возможен на Черниговщине и Сумщине.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко.

Прогноз погоды на 27 августа

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что в среду ветер ожидается юго-западного и западного направлений со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха прогреется до +19...+24 °С. На юге страны от +23...+28 °С.

Прогноз от Наталки Диденко

Синоптик сообщает, что сегодня в Украине будет довольно теплая летняя погода. Температура воздуха прогреется до +27 °С. Зато на севере свежее, +19...+22 °С.

Что касается осадков, то сегодня они возможны только на Черниговщине и там местами пройдет дождь.

А вот в столице Украины, по прогнозам Диденко, сегодня, 27 августа, будет сухо и до +22 °С.

Напомним, что накануне в горном селе Верхний Яловец на Буковине зафиксировали резкое и нетипичное для лета похолодание. Отметки термометров там опустились до -5 °C.

Также в Одессе ощутимо пришел конец лета, ведь море стало холодным. Накануне температура воды держалась лишь на уровне +21 °С.