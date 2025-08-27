Погода в Україні 28 серпня — прогноз Укргідрометцентру на завтра

Літо в місті. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 28 серпня, в Україні очікується переважно сонячна погода з невеликою хмарністю. Опадів у регіонах не передбачається.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Прогноз погоди на 28 серпня

Завтра в Україні очікується переважно невелика хмарність, а опадів не передбачається.

Вітер буде переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +10 °С до +15 °С, у північно-східних областях трохи прохолодніше — +7...+12 °С. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +23...+28 °С, на півдні країни місцями до +30 °С.

Прогноз погоди на 28 серпня. Фото: facebook.com/UkrHMC

