Синоптики потішили прогнозом — яка погода в Україні буде завтра

Синоптики потішили прогнозом — яка погода в Україні буде завтра

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 17:44
Погода в Україні 28 серпня — прогноз Укргідрометцентру на завтра
Літо в місті. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 28 серпня, в Україні очікується переважно сонячна погода з невеликою хмарністю. Опадів у регіонах не передбачається.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Прогноз погоди на 28 серпня

Завтра в Україні очікується переважно невелика хмарність, а опадів не передбачається.

Вітер буде переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +10 °С до +15 °С, у північно-східних областях трохи прохолодніше — +7...+12 °С. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +23...+28 °С, на півдні країни місцями до +30 °С.

Прогноз погоди 28 серпня
Прогноз погоди на 28 серпня. Фото: facebook.com/UkrHMC

Нагадаємо, Наталка Діденко попередила про антициклон, який принесе спеку до +34 °С в останні дні літа.

А також ми писали, що на Сонці зафіксували 12 спалахів, які можуть вплинути на самопочуття.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
