Прогноз погоды в Украине на 14 октября — где ждать мокрый снег

Во вторник, 14 октября, в Украине будет облачно с прояснениями. Однако в некоторых регионах возможна резкая смена погоды — ожидается мокрый снег.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Погода в Украине на 14 октября

По прогнозам Укргидрометцентра, в Украине 14 октября ожидается облачная погода, однако с прояснениями.

Ночь пройдет без осадков, лишь в северной части небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Днем в Украине, кроме юго-востока, местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, в пределах 7-12 м/с.

Температура ночью +1...6 °С, в южных, центральных, восточных и Сумской областях заморозки на поверхности почвы 0...-3 °С.

Днем будет несколько теплее — +5...+10 °С, на юге и юго-востоке страны — +9...+14 °С.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег; температура ночью — 0...-5 °С мороза, днем — +1...+5 °С.

