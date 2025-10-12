Прогноз погоды в Украине на неделю 13-19 октября 2025 года

Люди гуляют по осеннему городу. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В течение недели, 13-19 октября, в Украине ожидается преимущественно спокойная осенняя погода. Кое-где возможны небольшие дожди и туманы.

Погода в Украине на неделю 13-19 октября

В последующие дни погодные условия в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления, поэтому прогнозируется стабильный характер погодных условий без резких колебаний атмосферного давления и температуры воздуха.

Изредка будут проходить малоактивные атмосферные фронты, которые станут причиной небольших дождей, а повышенная влажность воздуха повлечет увеличение количества туманов в разных регионах Украины.

Погода в Украине 13 октября. Скриншот: Укргидрометцентр

В понедельник, 13 октября, под влиянием холодного фронта с северо-запада, в большинстве областей пройдут небольшие кратковременные дожди. В Карпатах возможны умеренные осадки, временами с мокрым снегом. Ветер будет преобладать северо-западного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+12 °С, в северо-западных областях местами +1...+6 °С; днем +8...+13 °С, на юге и на Закарпатье +11...+16 °С.

Погода в Украине 14 октября. Скриншот: Укргидрометцентр

Во вторник, 14 октября, ночью в северной части страны, днем также в западных и центральных областях пройдут небольшие дожди. В остальных регионах преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +2...+7 °С, в южной части местами +8...+10 °С; днем в северных и западных областях +5...+10 °С, в остальных регионах +9...+14 °С.

Погода в Украине 15 октября. Скриншот: Укргидрометцентр

В среду, 15 октября, ночью в восточных областях, днем в северных регионах ожидаются небольшие дожди, на остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +2...+7 °С, в южной части местами +8...+10 °С; днем +8...+13 °С, в Карпатах и на крайнем севере +3...+8 °С.

Погода в Украине 16 октября. Скриншот: Укргидрометцентр

В четверг, 16 октября, ожидается погода без существенных осадков по всей Украине. Кое-где возможен туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+8 °С, днем +8...+14 °С.

Погода в Украине 17 октября. Скриншот: Укргидрометцентр

В пятницу, 17 октября, сохранится погода преимущественно без осадков, лишь днем в северных и западных регионах местами пройдет небольшой дождь. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер ночью переменных направлений, днем западный, 5-10 м/с. Температура в ночное время будет колебаться в пределах +3...+8 °С, днем воздух прогреется до +10...+15 °С.

В субботу, 18 октября, ожидается погода без существенных осадков, лишь днем в северных областях местами предполагается небольшой дождь. В отдельных регионах возможен туман. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах +3...+9 °С, днем +11...+16 °С.

В воскресенье, 19 октября, в северных, центральных и южных областях ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. На западе и востоке Украины преимущественно без осадков. Кое-где возможен туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью составит +4...+9 °С, днем +12...+17 °С, в северо-западной части снизится до +5...+10 °С.

