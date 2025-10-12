Видео
Холод и дожди надвигаются — что готовит погода в понедельник

Дата публикации 12 октября 2025 19:19
Погода в Украине на завтра - ожидаются дожди и туманы
Женщина с зонтом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В начале новой недели в Украине будет царить прохладная осенняя погода с небольшими осадками и туманами. Под влиянием холодного фронта ожидается кратковременное ухудшение погодных условий, в частности в Карпатах возможен мокрый снег.

Об этом сообщил Meteoprog в воскресенье, 12 октября.

Читайте также:

Осенний дождь и туманы охватят Украину

Синоптики прогнозируют, что в понедельник, 13 октября, из-за влияния холодного фронта с северо-запада в большинстве регионов пройдут кратковременные дожди. В Карпатах ожидаются умеренные осадки, местами с мокрым снегом. Ветер будет преобладать северо-западного направления со скоростью 7-12 м/с.

Возможно, это изображение карта и текст
Погода 13 октября. Фото: Украинский гидрометеорологичный центр

Температура ночью составит от +7 до +12 °С, в северо-западных областях возможно снижение до +1...+6 °С. Днем прогнозируется +8...+13 °С, а на юге и Закарпатье воздух прогреется до +16 °С. В течение недели ожидается стабильная погода без резких изменений атмосферного давления, хотя из-за повышенной влажности туманы будут сохраняться в большинстве регионов.

Напомним, что в Одессе после аномального ливня 30 сентября улица Рыбальская балка подверглась значительным разрушениям — потоки воды смыли почву и повредили дороги.

Ранее мы также информировали, что в горах Карпат продолжается непогода — наблюдаются сильные снегопады, порывы ветра и резкое снижение температуры воздуха.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
