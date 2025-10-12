Відео
Холод і дощі насуваються — що готує погода у понеділок

Дата публікації: 12 жовтня 2025 19:19
Погода в Україні на завтра — очікуються дощі та тумани
Жінка із парасолю. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На початку нового тижня в Україні пануватиме прохолодна осіння погода з невеликими опадами та туманами. Під впливом холодного фронту очікується короткочасне погіршення погодних умов, зокрема в Карпатах можливий мокрий сніг.

Про це повідомив Meteoprog у неділю, 12 жовтня.

Синоптики прогнозують, що у понеділок, 13 жовтня, через вплив холодного фронту із північного заходу в більшості регіонів пройдуть короткочасні дощі. У Карпатах очікуються помірні опади, місцями з мокрим снігом. Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с.

Возможно, это изображение карта и текст
Погода 13 жовтня. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Температура вночі становитиме від +7 до +12 °С, у північно-західних областях можливе зниження до +1…+6 °С. Удень прогнозується +8…+13 °С, а на півдні та Закарпатті повітря прогріється до +16 °С. Упродовж тижня очікується стабільна погода без різких змін атмосферного тиску, хоча через підвищену вологість тумани зберігатимуться у більшості регіонів.

Нагадаємо, що в Одесі після аномальної зливи 30 вересня вулиця Рибальська балка зазнала значних руйнувань — потоки води змили ґрунти та пошкодили дороги.

Раніше ми також інформували, що у горах Карпат триває негода — спостерігаються сильні снігопади, пориви вітру та різке зниження температури повітря.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
