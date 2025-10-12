Погода в Україні на завтра — очікуються дощі та тумани

Жінка із парасолю. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На початку нового тижня в Україні пануватиме прохолодна осіння погода з невеликими опадами та туманами. Під впливом холодного фронту очікується короткочасне погіршення погодних умов, зокрема в Карпатах можливий мокрий сніг.

Про це повідомив Meteoprog у неділю, 12 жовтня.

Осінній дощ і тумани охоплять Україну

Синоптики прогнозують, що у понеділок, 13 жовтня, через вплив холодного фронту із північного заходу в більшості регіонів пройдуть короткочасні дощі. У Карпатах очікуються помірні опади, місцями з мокрим снігом. Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с.

Погода 13 жовтня. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Температура вночі становитиме від +7 до +12 °С, у північно-західних областях можливе зниження до +1…+6 °С. Удень прогнозується +8…+13 °С, а на півдні та Закарпатті повітря прогріється до +16 °С. Упродовж тижня очікується стабільна погода без різких змін атмосферного тиску, хоча через підвищену вологість тумани зберігатимуться у більшості регіонів.

