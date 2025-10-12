Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Коли буде бабине літо — прогноз погоди в Україні на тиждень

Коли буде бабине літо — прогноз погоди в Україні на тиждень

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 23:57
Прогноз погоди в Україні на тиждень 13–19 жовтня 2025
Люди гуляють осіннім містом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Упродовж тижня, 13-19 жовтня, в Україні очікується переважно спокійна осіння погода. Подекуди можливі невеликі дощі та тумани.

Про це інформує Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні на тиждень 13-19 жовтня

У наступні дні погодні умови в Україні визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, тому прогнозується стабільний характер погодних умов без різких коливань атмосферного тиску і температури повітря.

Реклама

Зрідка проходитимуть малоактивні атмосферні фронти, які стануть причиною невеликих дощів, а підвищена вологість повітря спричинить збільшення кількості туманів у різних регіонах України.

Погода в Україні на тиждень
Погода в Україні 13 жовтня. Скриншот: Укргідрометцентр

У понеділок, 13 жовтня, під впливом холодного фронту із північного заходу, у більшості областей пройдуть невеликі короткочасні дощі. У Карпатах можливі помірні опади, часом з мокрим снігом. Вітер переважатиме північно-західного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, у північно-західних областях місцями +1…+6 °С; вдень +8…+13 °С, на півдні та на Закарпатті +11…+16 °С.

Реклама
Погода в Україні на тиждень
Погода в Україні 14 жовтня. Скриншот: Укргідрометцентр

У вівторок, 14 жовтня, вночі у північній частині країни, вдень також у західних та центральних областях пройдуть невеликі дощі. В решті регіонів переважно без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +2...+7 °С, у південній частині місцями +8...+10 °С; вдень у північних та західних областях +5…+10 °С, в інших регіонах +9…+14 °С.

Погода в Україні на тиждень
Погода в Україні 15 жовтня. Скриншот: Укргідрометцентр

У середу, 15 жовтня, вночі у східних областях, вдень у північних регіонах очікуються невеликі дощі, на решті території України без істотних опадів. Вітер західного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в діапазоні +2…+7 °С, у південній частині місцями +8…+10 °С; вдень +8…+13 °С, у Карпатах та на крайній півночі +3…+8 °С.

Погода в Україні на тиждень
Погода в Україні 16 жовтня. Скриншот: Укргідрометцентр

У четвер, 16 жовтня, очікується погода без істотних опадів по всій Україні. Подекуди можливий туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2…+8 °С, вдень +8…+14 °С.

Погода в Україні на тиждень
Погода в Україні 17 жовтня. Скриншот: Укргідрометцентр

У п'ятницю, 17 жовтня, утримається погода переважно без опадів, лише вдень у північних та західних регіонах місцями пройде невеликий дощ. Вночі та в першій половині дня місцями туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень західний, 5-10 м/с. Температура в нічний час коливатиметься в межах +3…+8 °С, вдень повітря прогріється до +10…+15 °С.

У суботу, 18 жовтня, очікується погода без істотних опадів, лише вдень у північних областях місцями передбачається невеликий дощ. В окремих регіонах можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час очікується в межах +3...+9 °С, вдень +11...+16 °С.

У неділю, 19 жовтня, у північних, центральних та південних областях очікуються невеликі, місцями помірні дощі. На заході та сході України переважно без опадів. Подекуди можливий туман. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +4…+9 °С, вдень +12…+17 °С, у північно-західній частині знизиться до +5…+10 °С.

Раніше синоптики спрогнозували, з якої погоди розпочнеться новий тиждень в Україні 13 жовтня.

Також синоптики інформували, якою буде погода в Україні протягом всього жовтня.

осінь похолодання синоптик прогноз погоди погода в Україні бабине літо
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації