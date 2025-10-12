Прогноз погоди в Україні на тиждень 13–19 жовтня 2025

Люди гуляють осіннім містом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Упродовж тижня, 13-19 жовтня, в Україні очікується переважно спокійна осіння погода. Подекуди можливі невеликі дощі та тумани.

Про це інформує Meteoprog.

Погода в Україні на тиждень 13-19 жовтня

У наступні дні погодні умови в Україні визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, тому прогнозується стабільний характер погодних умов без різких коливань атмосферного тиску і температури повітря.

Зрідка проходитимуть малоактивні атмосферні фронти, які стануть причиною невеликих дощів, а підвищена вологість повітря спричинить збільшення кількості туманів у різних регіонах України.

Погода в Україні 13 жовтня. Скриншот: Укргідрометцентр

У понеділок, 13 жовтня, під впливом холодного фронту із північного заходу, у більшості областей пройдуть невеликі короткочасні дощі. У Карпатах можливі помірні опади, часом з мокрим снігом. Вітер переважатиме північно-західного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, у північно-західних областях місцями +1…+6 °С; вдень +8…+13 °С, на півдні та на Закарпатті +11…+16 °С.

Погода в Україні 14 жовтня. Скриншот: Укргідрометцентр

У вівторок, 14 жовтня, вночі у північній частині країни, вдень також у західних та центральних областях пройдуть невеликі дощі. В решті регіонів переважно без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +2...+7 °С, у південній частині місцями +8...+10 °С; вдень у північних та західних областях +5…+10 °С, в інших регіонах +9…+14 °С.

Погода в Україні 15 жовтня. Скриншот: Укргідрометцентр

У середу, 15 жовтня, вночі у східних областях, вдень у північних регіонах очікуються невеликі дощі, на решті території України без істотних опадів. Вітер західного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в діапазоні +2…+7 °С, у південній частині місцями +8…+10 °С; вдень +8…+13 °С, у Карпатах та на крайній півночі +3…+8 °С.

Погода в Україні 16 жовтня. Скриншот: Укргідрометцентр

У четвер, 16 жовтня, очікується погода без істотних опадів по всій Україні. Подекуди можливий туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2…+8 °С, вдень +8…+14 °С.

Погода в Україні 17 жовтня. Скриншот: Укргідрометцентр

У п'ятницю, 17 жовтня, утримається погода переважно без опадів, лише вдень у північних та західних регіонах місцями пройде невеликий дощ. Вночі та в першій половині дня місцями туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень західний, 5-10 м/с. Температура в нічний час коливатиметься в межах +3…+8 °С, вдень повітря прогріється до +10…+15 °С.

У суботу, 18 жовтня, очікується погода без істотних опадів, лише вдень у північних областях місцями передбачається невеликий дощ. В окремих регіонах можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час очікується в межах +3...+9 °С, вдень +11...+16 °С.

У неділю, 19 жовтня, у північних, центральних та південних областях очікуються невеликі, місцями помірні дощі. На заході та сході України переважно без опадів. Подекуди можливий туман. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +4…+9 °С, вдень +12…+17 °С, у північно-західній частині знизиться до +5…+10 °С.

