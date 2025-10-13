Відео
Синоптики попереджають про сніг завтра — яким областям готуватися

Синоптики попереджають про сніг завтра — яким областям готуватися

Дата публікації: 13 жовтня 2025 19:08
Прогноз погоди в Україні на 14 жовтня — де чекати мокрий сніг
Чоловік йде містом під снігом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 14 жовтня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Однак у деяких регіонах можлива різка зміна погоди — очікується мокрий сніг.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Читайте також:
Погода в Україні на 14 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 14 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні на 14 жовтня

За прогнозами Укргідрометцентру, в Україні 14 жовтня очікується хмарна погода, однак з проясненнями.

Ніч мине без опадів, лише у північній частині невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вдень в Україні, крім південного сходу, місцями невеликий дощ.

Вітер переважно північно-західний, у межах 7-12 м/с. 

Температура вночі +1...6 °С, у південних, центральних, східних і Сумській областях заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 °С.

Вдень буде дещо тепліше — +5...+10 °С, на півдні та південному сході країни — +9...+14 °С.

В Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг; температура вночі — 0...-5 °С морозу, вдень — +1...+5 °С.

Погода на 14 жовтня
Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Нагадаємо, що синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом тижня 13-19 жовтня.

Також синоптики дали прогноз погоди на увесь жовтень — коли очікувати сніг та заморозки.

Укргідрометцентр осінь сніг синоптик прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
