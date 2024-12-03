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Синоптики предупредили водителей и пешеходов об угрозе завтра

3 декабря 2024 20:20
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 4 декабря — предупреждение о тумане.
Густой туман во Львове. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине в среду, 4 декабря, будет облачно. Местами ожидается туман, из-за которого значительно ухудшится видимость дорог. Температура воздуха снизится до -10 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 4 декабря

Синоптики отмечают, что утром и ночью на западе и северо-востоке местами туман.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается -5...0 °С, днем -2...+3 °С. В южных и западных областях ночью около 0 °С. Днем будет 0...+5 °С, в Крыму до +9 °С. В Карпатах ночью -5...-10 °С, а днем — 0 °С.

прогноз погоды
Прогноз погоды в Украине на 4 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 4 декабря

В Киевской области ожидается облачная без осадков.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью 0...-5 °С, днем от -2...+3 °С;
  • в Киеве ночью -1...-3 °С, днем около 0 °С.
погода в Киевской области
Погода в Киевской области 4 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Натальи Диденко

По словам Диденко, значительных осадков завтра не ожидается, однако будут туманы, ухудшающие видимость на дорогах. Ветер прогнозируют не сильное, юго-восточное направление.

циклон
Температурная карта. Фото: Метеопост

Ночью температура воздуха будет -4...0 °C, а днем -2...+4 °C. В Крыму +4...+6°C, а на юге полуострова даже до +6...+10 °C.

В Киеве завтра пройдет без существенных осадков. Ночью ожидается -3...-1°С, днем около 0°С.

скриншот
Скриншот сообщения Диденко

Ранее мы предупреждали, что со 2 по 8 декабря антициклон обеспечит сухую погоду в Украине. При этом во второй половине недели возможны небольшие осадки, преимущественно снег.

Напомним, синоптики дали прогноз на декабрь и рассказали, каким будет первый месяц зимы.

Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик погода в Украине туман

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