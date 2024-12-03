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Синоптики попередили водіїв і пішоходів про загрозу завтра

3 грудня 2024 20:20
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 4 грудня — попередження про туман
Густий туман у Львові. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні у середу, 4 грудня, буде хмарною. Місцями очікується туман, через який значно погіршиться видимість на дорогах. Температура повітря впаде до -10 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Синоптики зазначають, що зранку та вночі на заході та північному сході місцями туман.

Вітер буде переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі очікується -5...0 °С, вдень -2...+3 °С. У південних та західних областях вночі близько 0 °С. Вдень буде 0...+5 °С, в Криму до +9 °С. У Карпатах вночі -5...-10 °С, а вдень — 0 °С.

прогноз погоди
Прогноз погоди в Україні на 4 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Київській області 4 грудня

У Київській області очікується хмарна без опадів погода.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі 0...-5 °С, вдень від -2...+3 °С;
  • у Києві вночі -1...-3 °С, вдень близько 0°.
погода на Київщині
Погода у Київській області 4 грудня. Фото: Укргідрометцентр 

Прогноз від Наталії Діденко

За словами Діденко, значних опадів завтра не очікується, однак будуть тумани, які погіршуватимуть видимість на дорогах. Вітер прогнозують не сильний, південно-східного напрямку.

циклон
Температурна карта. Фото: Метеопост

Вночі температура повітря становитиме -4...0 °C, а вдень — -2...+4 °C. У Криму +4...+6 °C, а на півдні півострова навіть до +6...+10 °C.

У Києві завтра день пройде без істотних опадів. Вночі очікується -3...-1 °С, вдень — близько 0 °С.

скриншот
Скриншот допису Діденко

Раніше ми попереджали, що з 2 по 8 грудня антициклон забезпечить суху погоду в Україні. При цьому у другій половині тижня ймовірні незначні опади, переважно сніг.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на грудень і розповіли, яким буде перший місяць зими.

Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик погода в Україні туман

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