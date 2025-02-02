Прогноз погоды в Украине 3 февраля — ожидается похолодание

Мужчины попали под снег с дождем. Иллюстративное фото: jsonline.com

В Украине завтра ожидается облачная погода. В ряде регионов возможны осадки в виде дождей и мокрого снега. Ожидается серьезное похолодание, в некоторых регионах температура воздуха упадет до -9 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 3 февраля

Синоптики сообщили, что на юге и юго-востоке страны стоит ожидать умеренного мокрого снега и дождя. Местами возможны налипание мокрого снега, на остальной территории местами небольшой снег. На дорогах возможна гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью 0...-5 °С, в Карпатах-4...-9 °С;

в южной части, днем в Украине от -2...+3 °С, в Крыму +2...+7 °С.

Погода в Украине 3 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине 3 февраля

В Киеве и области будет облачная погода. Местами возможен небольшой снег.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью 0...-5 °С, днем от -2...+3 °С;

в Киеве ночью -1...-3 °С, днем около 0 °С.

Погода на Киевщине. 3 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Погода от Натальи Диденко

По словам Диденко, в Украине в понедельник прогнозируется похолодание и осадки в виде снега. Температура ночью составит -4...0 °C. Днем будет колебаться от -2 °C до +3 °C.

В большинстве областей, по словам Диденко, периодически будет идти небольшой снег. На юге и юго-востоке прогнозируются умеренные снегопады и мокрый снег, возможно налипание и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму ожидается сильный дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, умеренный, а на западе страны возможны порывы до 15-20 м/с.

Карта погоды. Фото: Наталья Диденко

В Киеве ночью температура опустится до -3...-1 °C, днем будет около 0 °C.

Также ожидается небольшой снег, а на дорогах усилится гололедица. Водителям и пешеходам следует быть осторожными.

Сообщение Диденко в Telegram

Ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на февраль. Снежный покров в феврале возможен в северных и восточных областях. Также мы сообщали, что на Землю надвигается радиационный шторм.