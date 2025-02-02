Прогноз погоди в Україні 2 лютого — очікується похолодання

Чоловіки потрапили під сніг з дощем. Ілюстративне фото: jsonline.com

В Україні завтра очікується хмарна погода. В низці регіонів можливі опади у вигляді дощів та мокрого снігу. Очікується серйозне похолодання, у деяких регіонах температура повітря впаде до -9 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 3 лютого

Синоптики повідомили, що на півдні та південному сході країни варто очікувати помірного мокрого снігу та дощу. Подекуди можливі налипання мокрого снігу, на решті території місцями невеликий сніг. На дорогах можлива ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі 0...-5 °С, в Карпатах-4...-9 °С;

у південній частині, вдень в Україні від -2...+3 °С, у Криму +2...+7 °С.

Погода в Україні 3 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 3 лютого

У Києві та області буде хмарна погода. Місцями можливий невеликий сніг.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі 0...-5 °С, вдень від -2...+3 °С;

у Києві вночі -1...-3 °С, вдень близько 0°.

Погода на Київщині. 3 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Погода від Наталії Діденко

За словами Діденко, в Україні у понеділок прогнозується похолодання та опади у вигляді снігу. Температура вночі становитиме -4...0 °C. Удень коливатиметься від -2 °C до +3 °C.

У більшості областей, за словами Діденко, періодично йтиме невеликий сніг. На півдні та південному сході прогнозуються помірні снігопади та мокрий сніг, можливе налипання та ускладнення ситуації на дорогах. У Криму очікується сильний дощ.

Вітер переважно північно-західний, помірний, а на заході країни можливі пориви до 15-20 м/с.

Карта погоди. Фото: Наталка Діденко

У Києві вночі температура опуститься до -3…-1 °C, удень буде близько 0 °C.

Також очікується невеликий сніг, а на дорогах посилиться ожеледиця. Водіям та пішоходам слід бути обережними.

Повідомлення Діденко у Telegram

Раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на лютий. Сніговий покрив у лютому можливий у північних і східних областях. Також ми повідомляли, що на Землю насувається радіаційний шторм.