Прогноз погоды в Украине завтра 15 ноября от Укргидрометцентра

Девушка на скользкой дороге. Фото иллюстративное: freepik

Погода в Украине в пятницу, 15 ноября, облачно во всех областях. Также синоптики Укргидрометцентра предупредили об опасных погодных явлениях и снеге.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в четверг, 14 ноября.

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Карта Украины на 15 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 15 ноября.

Завтра, 15 ноября, на всей территории Украины ожидается облачная погода. Синоптики предупреждают о мокром снеге и дожде.

На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Ночью -2...+3 °C. Днем 0...+5 °C, в южной части Украины ожидается до +4...+9 °C.

Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Погода в Киеве 15 ноября

В Киеве и области будет облачно, ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура в Киевской области ночью -2...+3 °C, 0...+5 °C.

В Киеве ночью около 0 °C, днем +1...+3°C.

Погода в Киеве 15 ноября. Данные Укргидрометцентра

Напомним, 15 ноября в Украине областях на западе, севере и в центре страны ожидается мокрый снег. Небо будет покрыто облаками.

Также Новини.LIVE писали, что в Киевской области и в столице синоптики прогнозируют облачную погоду. Возможен мокрый снег и осадки.