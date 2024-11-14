Прогноз погоди в Україні завтра 15 листопада від Укргідрометцентру

Дівчина на слизькій дорозі. Фото ілюстративне: freepik

Погода в Україні у п'ятницю, 15 листопада, буде хмарною у всіх областях. Також синоптики Укргідрометцентру попередили про небезпечні погодні явища та сніг.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у четвер, 14 листопада.

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Погодна карта України на 15 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 15 листопада

Завтра, 15 листопада, по всій території України очікується хмарна погода. Синоптики попереджають про мокрий сніг та дощ.

На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі -2...+3 °C. Вдень 0...+5 °C, у південній частині України очікується до +4...+9 °C.

Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Погода у Києві 15 листопада

У Києві та області завтра буде хмарно, очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура на Київщині вночі -2...+3 °C, 0...+5 °C.

У Києві вночі близько 0 °C, вдень +1...+3 °C.

Погода в Києві 15 листопада. Дані Укргідрометцентру

Нагадаємо, 15 листопада в Україні областях на заході, півночі та в центрі країни очікується мокрий сніг. Небо буде вкрите хмарами.

Також Новини.LIVE писали, що на Київщині та в столиці синоптики прогнозують хмарну погоду. Можливий мокрий сніг та опади.