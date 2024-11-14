Прогноз погоди в Україні завтра 15 листопада від Діденко

Вулиця після снігопаду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні 15 листопада буде хмарною по всій території. В областях на заході, півночі та в центрі країни очікується мокрий сніг.

Про це повідомила Наталка Діденко в Telegram у четвер, 14 листопада.

Читайте також:

Вплив циклону 15 листопада. Фото: скриншот

Погода в Україні 15 листопада

За прогнозом Наталки Діденко, завтра, 15 листопада, в Україні буде хмарно. На заході, півночі та в центрі синоптики прогнозують мокрий сніг. На півдні та сході — без істотних опадів.

Вітер північно-західний, помірний, а на заході України — до сильного.

Температура повітря вночі близько нуля, вдень +1...+4 °C.

Погода у Києві 15 листопада

У Києві 15 листопада також слід приготуватися до мокрого снігу. Температура вночі близько 0 °C, вдень +2 °C.

Проте, за прогнозом Діденко, вже в суботу очікується потепління. У Києві повітря прогріється до +10 °C.

Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 листопада у північній частині Одеської області випав перший сніг. У решті території регіону, зокрема в Одесі, весь день дощитиме.

Раніше Новини.LIVE писали, що 14 листопада на харків'ян чекає зимова погода. Йтиме сніг, а на дорогах очікується ожеледь.