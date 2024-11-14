Прогноз погоди в Україні на четвер, 14 листопада, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Люди на тролейбусній зупинці під час снігопаду. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на четвер, 14 листопада, повідомили синоптики. Буде хмарно.

Про це в середу, 13 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 14 листопада

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

У південній частині країни пройде невеликий дощ. Уночі й уранці місцями туман. Температура вночі 0...+5 °С тепла, удень +4...+9 °С, у Криму до +12 °С. На решті території невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу, лише на Прикарпатті та Закарпатті вдень без опадів. Температура вночі від +3 °С до -2 °С, а вдень від 0 °С до +5 °С. У Карпатах уночі невеликий сніг, удень без опадів. Нічна температура становитиме -1...-6 °С, а денна —близько 0 °С.

У західних областях на дорогах місцями ожеледиця. Південно-західний і західний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с.

Карта температур від Meteopost.com

На Київщині хмарно. Очікується невеликий мокрий сніг, а вдень сніг із дощем. Швидкість переважно західного вітру становитиме 3–8 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до +3...-2 °С, а вдень потеплішає до 0...+5 °С. У столиці вночі та вдень буде близько +1...+3 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, в Україні 14 листопада очікується мокрий сніг, подекуди ожеледиця. У північних, центральних і східних областях може бути налипання мокрого снігу. На заході переважатиме щільна хмарність, а на півдні пройдуть дощі.

Температура повітря вночі становитиме близко 0 °С, удень +1...+3 °С, а на півдні +5...+9 °С.

У Києві пройде мокрий сніг. Температура у столиці вночі буде близько 0 °С, удень +2...+3 °С.

Нагадаємо, 13 листопада в частину України прийшла рання зима. У Львівській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській областях і Житомирі випав сніг.

Також ми повідомляли, що 14 листопада у Львові очікується небезпечна погода. Уночі можливі морози. Пройде сніг, а на дорогах буде ожеледиця, тож водіям варто бути обережними.