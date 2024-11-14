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Синоптики сообщили прогноз погоды на сегодня — где будет снег

14 ноября 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на четверг, 14 ноября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Люди на троллейбусной остановке во время снегопада. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на четверг, 14 ноября, сообщили синоптики.  Будет облачно.

Об этом в среду, 13 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Погода в Украине 14 ноября
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В южной части страны пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Температура ночью 0...+5 °С тепла, днем +4...+9 °С, в Крыму до +12 °С. На остальной территории небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, только на Прикарпатье и Закарпатье днем без осадков. Температура ночью от +3 °С до -2 °С, а днем от 0 до +5 °С. В Карпатах ночью небольшой снег, днем без осадков. Ночная температура будет составлять -1...-6 °С, а дневная — около 0 °С.

В западных областях на дорогах местами гололедица. Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Карта температур в Украине на 14 ноября
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области облачно. Ожидается небольшой мокрый снег, а днем снег с дождем. Скорость преимущественно западного ветра составит 3-8 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится до +3...-2 °С, а днем потеплеет до 0...+5 °С. В столице ночью и днем будет около +1...+3 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Украине 14 ноября ожидается мокрый снег, местами гололедица. В северных, центральных и восточных областях возможно налипание мокрого снега. На западе будет преобладать плотная облачность, а на юге пройдут дожди.

Температура воздуха ночью будет около 0 °С, днем +1...+3 °С, а на юге +5...+9 °С.

В Киеве пройдет мокрый снег. Температура в столице ночью будет около 0 °С, днем +2…+3 °С.

Напомним, 13 ноября в часть Украины пришла ранняя зима. Во Львовской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской областях и Житомире выпал снег.

Также мы сообщали, что 14 ноября во Львове ожидается опасная погода. Ночью возможны морозы. Пройдет снег, а на дорогах будет гололедица, поэтому водителям следует быть осторожными.

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