Прогноз погоды в Украине завтра 15 ноября от Диденко

Улица после снегопада. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине 15 ноября будет облачным по всей территории. В областях на западе, севере и в центре страны ожидается мокрый снег.

Об этом сообщила Наталка Диденко в Telegram в четверг, 14 ноября.

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Погода в Украине 15 ноября

По прогнозу Наталки Диденко, завтра, 15 ноября, в Украине будет облачно. На западе, севере и центре синоптики прогнозируют мокрый снег. На юге и востоке без существенных осадков.

Ветер северо-западный, умеренный, а на западе Украины до сильного.

Температура воздуха ночью около нуля, днем +1...+4 °C.

Погода в Киеве 15 ноября

В Киеве 15 ноября также следует приготовиться к мокрому снегу. Температура ночью около 0°C, днем +2 °C.

Однако, по прогнозу Диденко, уже в субботу ожидается потепление. В Киеве воздух прогреется до +10 °C.

Сообщение Наталки Диденко. Фото: скриншот

Напомним, 14 ноября в северной части Одесской области выпал первый снег. На остальной территории региона, в частности в Одессе, весь день будет идти дождь.

Ранее Новини.LIVE писали, что 14 ноября харьковчан ждет зимняя погода. На дорогах дороге ожидается гололедица.