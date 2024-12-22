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Синоптики предупредили о дожде и снеге на следующей неделе

22 декабря 2024 21:21
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 23-29 декабря - ожидаются дождь и снег.
Женщина гуляет под снегом. Фото: Варта 1
Светлана Силенко - Редактор

В Украине в течение следующей недели, 23-29 декабря, ожидается облачная и холодная погода. Во многих областях пройдет дождь с мокрым снегом. Температура воздуха будет колебаться днем ​​в пределах +4...+12 °С.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине 23-29 декабря

В понедельник, 23 декабря, на Левобережье пройдут небольшие умеренные дожди. В западных, а также местами северных областях ожидается небольшой мокрый снег. В центре и юго-западе страны преимущественно без осадков. Кое-где возможен туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью в северных и западных областях -4…+1 °С, на остальной территории 0…+5 °С;
  • днем воздух прогреется до +1…+7 °С, в южной части и в Крыму +6…+11 °С.
23 декабря
Погода в Украине 23 декабря Фото: Укргидрометцентр

Во вторник, 24 декабря, дожди и мокрый снег ожидаются в западных и некоторых северных областях. На остальной территории нашего государства обойдется без существенных осадков. Днем в Карпатах ожидается сильный снег, слабая метель.

Ветер преимущественно восточного направления, 5-10 м/с, на юге местами порывы, 15-17 м/с.

  • ночью будет составлять -4…+1 °С, на юге до +5 °С;
  • днем воздух прогреется до +2…+8 °С, в южной части и в Крыму +7…+12 °С;
  • в западных областях в течение суток -2...+3 °С, в Карпатах -1...-6 °С.
24 декабря
Погода в Украине 24 декабря Фото: Укргидрометцентр

В среду, 25 декабря, в западных областях местами пройдет мокрый снег, в Карпатах будет сильный снег. В Одесской и Николаевской областях следует остерегаться дождей. На остальной территории страны обойдется без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, на юге отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью ожидается в пределах -2…+3 °С, на юге до +7 °С;
  • днем воздух прогреется до +2...+8 °С, в Крыму +7...+12 °С;
  • в Карпатском регионе в течение суток -2...-7 °С.
25 декабря
Погода в Украине 25 декабря Фото: Укргидрометцентр

В четверг, 26 декабря, ночью на юго-западе Украины сохранится неустойчивая погода с дождями и мокрым снегом, днем также ожидается мокрый снег в восточных регионах. Местами в Украине гололедица на дорогах.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южной половине местами порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха

  • ночью будет составлять -2...+3 °С;
  • днем -1...+4 °С, на юге +5...+10 °С.
26 декабря
Погода в Украине 26 декабря Фото: Укргидрометцентр

В пятницу, 27 декабря, в южных, центральных и восточных регионах ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега. В Крыму снег будет с дождем. На остальной территории Украины без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в центральных и южных регионах порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью ожидается в пределах -4...+1 °С, днем -2...+3 °С;
  • в Карпатах и Прикарпатье ночью -5...-10 °С, днем -2...-7 °С.
27 декабря
Погода в Украине 27 декабря Фото: Укргидрометцентр

В субботу, 28 декабря, на большей части территории Украины осадков не ожидается, лишь ночью в Одесской области местами пройдет небольшой мокрый снег.

Ветер северной четверти, 5-10 м/с, на юге порывистый.

Температура воздуха:

  • ночью -2...-7 °С, днем -3...+2 °С;
  • в Карпатах ночью -8...-13 °С, днем -3...-8 °С.

В воскресенье, 29 декабря, в большинстве областей, кроме юго-востока и Карпат, ожидается небольшой снег, мокрый снег, местами слабый гололед.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью ожидается в пределах -4…+1 °С;
  • днем –2…+3 °С.

Ранее мы рассказывали, какой погоды ждать в Украине Рождества, прогноз оказался неожиданным.

Напомним, вчера в Украине был день зимнего солнцестояния — самый короткий день и самая длинная ночь в году. После этого дня продолжительность светового дня будет постепенно расти.

снег синоптик дождь погода в Украине температура воздуха

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