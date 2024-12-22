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Синоптики попередили про дощ і сніг наступного тижня

22 грудня 2024 21:21
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 23-29 грудня — очікуються дощ і сніг
Жінка гуляє під снігопадом. Фото: Варта 1
Світлана Силенко - Редактор

В Україні протягом наступного тижня, 23-29 грудня, очікується хмарна та холодна погода. В багатьох областях пройдуть дощі із мокрим снігом. Температура повітря коливатиметься вдень в межах +4...+12 °С.

Про це повідомляє Meteoprog.

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У понеділок, 23 грудня, на Лівобережжі пройдуть невеликі помірні дощі. У західних, а також місцями північних областях очікується невеликий мокрий сніг. У центрі та на південному заході країни переважно без опадів. Подекуди можливий туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • вночі у північних та західних областях -4…+1 °С, на решті території 0…+5 °С;
  • вдень повітря прогріється до +1…+7 °С, у південній частині та у Криму +6…+11 °С.
23 грудня
Погода в Україні 23 грудня. Фото: Укргідрометцентр

У вівторок, 24 грудня, дощі та мокрий сніг очікуються у західних та деяких північних областях. На решті території нашої держави обійдеться без істотних опадів. Вдень у Карпатах передбачається сильний сніг, слабка хуртовина.

Вітер переважно східного напрямку, 5-10 м/с, на півдні місцями пориви, 15-17 м/с.

Температура повітря:

  • вночі становитиме -4…+1 °С, на півдні до +5 °С;
  • вдень повітря прогріється до +2…+8 °С, у південній частині та у Криму +7…+12 °С;
  • у західних областях протягом доби -2...+3 °С, у Карпатах -1...-6 °С.
24 грудня
Погода в Україні 24 грудня. Фото: Укргідрометцентр

У середу, 25 грудня, у західних областях місцями пройде мокрий сніг, у Карпатах буде сильний сніг. В Одеській та Миколаївській областях варто остерігатися дощів. На решті території країни обійдеться без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, на півдні окремі пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі очікується в межах -2…+3 °С, на півдні до +7 °С;
  • вдень повітря прогріється до +2...+8 °С, у Криму +7...+12 °С;
  • у Карпатському регіоні протягом доби -2...-7 °С.
25 грудня
Погода в Україні 25 грудня. Фото: Укргідрометцентр

У четвер, 26 грудня, вночі на південному заході України утримається нестійка погода з дощами та мокрим снігом, у Карпатах падатиме помірний сніг. Вдень також очікується мокрий сніг у східних регіонах. Місцями в Україні ожеледиця на дорогах.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у південній половині місцями пориви, 15-20 м/с.

Температура повітря

  • вночі становитиме -2...+3 °С;
  • вдень -1...+4 °С, на півдні +5...+10 °С.
26 грудня
Погода в Україні 26 грудня. Фото: Укргідрометцентр

У п'ятницю, 27 грудня, у південних, центральних та східних регіонах очікуються опади переважно у вигляді мокрого снігу. У Криму сніг буде з дощем. На решті території України без опадів. Подекуди можливе налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у центральних та південних регіонах пориви, 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі очікується в межах -4...+1 °С, вдень -2...+3 °С;
  • у Карпатах та на Прикарпатті вночі -5...-10 °С, вдень -2...-7 °С.
27 грудня
Погода в Україні 27 грудня. Фото: Укргідрометцентр

У суботу, 28 грудня, на більшій частині території України опадів не передбачається, лише вночі на Одещині місцями пройде невеликий мокрий сніг.

Вітер північної чверті, 5-10 м/с, на півдні поривчастий.

Температура повітря:

  • вночі -2...-7 °С, вдень -3...+2 °С;
  • у Карпатах вночі -8...-13 °С, вдень -3...-8 °С.

У неділю, 29 грудня, в більшості областей, крім південного сходу та Карпат, очікується невеликий сніг, мокрий сніг, місцями слабка ожеледь.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • вночі очікується в межах -4…+1 °С;
  • вдень –2…+3 °С.

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