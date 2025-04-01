Погода в Украине 2 апреля - прогноз погоды на завтра

Девушка идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

В среду, 2 апреля, в Украине продолжит действовать поле пониженного атмосферного давления, что будет определять погодные условия в стране. Во многих регионах ожидаются дожди.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 2 апреля от Укргидрометеоцентра

Атмосферный фронт принесет небольшие дожди на западные, северные, а также на Винницкую и Черкасскую области. В остальных регионах осадков не ожидается.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Утром и днем в центральных и южных областях возможны местами туманы. Ветер преимущественно северный, со скоростью 7-12 м/с, а днем порывы могут достигать 15-20 м/с, особенно в северо-западной части страны и в Карпатах.

Температура ночью будет колебаться в диапазоне +4...+9 °С, днем ожидается +8...+13°С. На юге, востоке страны и в Днепропетровской области температура может подняться до +14...+19 °С. В Карпатах ночью будет прохладнее — 0...+5 °С, днем температура будет варьироваться между +1...+6 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентра

Прогноз погоды на 2 апреля от Наталки Диденко

2 апреля в Украине будет преимущественно дождливая погода. Дожди разной интенсивности охватят большинство территории страны, за исключением западных областей, где осадки прекратятся уже во второй половине дня среды.

Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

В то же время на севере и западе ожидается сильный северный ветер с порывами, которые могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха в Украине будет вариативной. В восточных областях, южной части и на Днепропетровщине будет относительно тепло — днем ожидается +14...+19 °С. Центральные регионы будут прохладнее, с температурой +10...+14 °С, а в Винницкой области — еще холоднее, только +7...+11 °С. На западе страны будет несколько прохладно, с температурой воздуха в диапазоне +9...+12 °С, однако Волынь и Ровенская область подарят местным жителям теплый островок с температурой до +12...+16 °С.

Холоднее всего будет на севере страны — днем здесь температура не поднимется выше +7...+9 °С.

В Киеве 2 апреля ожидается влажная погода с периодическими дождями. В столице будет сильный ветер, а температура днем не превысит +9 °С.

Напомним, на выходных и на следующей неделе в Украине ожидается сильное похолодание. Синоптики предупреждают о морозах и снеге.

Также стало известно, как будет меняться погода в Украине с 31 марта по 6 апреля — синоптики составили прогноз погоды на неделю.