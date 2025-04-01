Погода в Україні 2 квітня - прогноз погоди на завтра

Дівчина йде вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

У середу, 2 квітня, в Україні продовжить діяти поле зниженого атмосферного тиску, що визначатиме погодні умови в країні. У багатьох регіонах очікуються дощі.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 2 квітня від Укргідрометеоцентра

Атмосферний фронт принесе невеликі дощі на західні, північні, а також на Вінницьку і Черкаську області. В інших регіонах опадів не очікується.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Уранці та вдень у центральних і південних областях можливі місцями тумани. Вітер переважно північний, зі швидкістю 7-12 м/с, а вдень пориви можуть досягати 15-20 м/с, особливо в північно-західній частині країни та в Карпатах.

Температура вночі коливатиметься у діапазоні +4...+9 °С, вдень очікується +8...+13°С. На півдні, сході країни та в Дніпропетровській області температура може піднятися до +14...+19 °С. У Карпатах вночі буде прохолодніше — 0...+5 °С, вдень температура варіюватиметься між +1...+6 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентра

Прогноз погоди на 2 квітня від Наталки Діденко

2 квітня в Україні буде переважно дощова погода. Дощі різної інтенсивності охоплять більшість території країни, за винятком західних областей, де опади припиняться вже в другій половині дня середи.

Пост Наталки Діденко. Фото: скріншот

Водночас на півночі та заході очікується сильний північний вітер, з поривами, що можуть досягати 15-20 м/с.

Температура повітря в Україні буде варіативною. В східних областях, південній частині та на Дніпропетровщині буде відносно тепло — вдень очікується +14...+19 °С. Центральні регіони будуть прохолодніші, з температурою +10...+14 °С, а на Вінниччині – ще холодніше, лише +7...+11 °С. На заході країни буде дещо прохолодно, з температурою повітря у діапазоні +9...+12 °С, однак Волинь та Рівненщина подарують місцевим жителям теплий острівець з температурою до +12...+16 °С.

Найхолодніше буде на півночі країни — вдень тут температура не підніметься вище +7...+9 °С.

В Києві 2 квітня очікується волога погода з періодичними дощами. В столиці буде сильний вітер, а температура вдень не перевищить +9 °С.

Нагадаємо, на вихідних та наступного тижня в Україні очікується сильне похолодання. Синоптики попереджають про морози та сніг.

Також стало відомо, як змінюватиметься погода в Україні з 31 березня до 6 квітня — синоптики склали прогноз погоди на тиждень.