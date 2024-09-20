Прогноз погоды на завтра 21 сентября от синоптиков.

Люди гуляют по Киеву. Фото Новини.LIVE

На субботу, 21 сентября, синоптики прогнозируют в Украине приятную осеннюю погоду с преимущественно ясным небом. Температурные показатели составят до +27 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз от Укргидрометцентра на 21 сентября

По информации метеорологов, днем температура воздуха в Украине будет сохраняться в комфортном диапазоне +21...+26°C. В горных районах Карпат она будет варьироваться от +15 до +20 °C.

Ночью термометры покажут от +6 до +11 °C, тогда как на юге страны температура может подняться до +15 °C.

Карта Украины на 21 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко на 21 сентября

Согласно информации от синоптика Наталки Диденко, в ближайшие выходные обещают быть крайне приятными. Суббота и воскресенье обрадуют нас сухой, солнечной и теплой погодой. В ночные часы температура будет колебаться в пределах +8...+13 °C, а днем поднимется до +24...+27 °C.

В прилегающих к Карпатам регионах термометры покажут несколько более низкие значения — от +19 до +23 °C. Ветер, дующий с восточного и северо-восточного направлений, будет умеренным или даже слабым.

Однако не стоит забывать, что на юге страны возможны штормовые порывы ветра, которые будут достигать 15-20 м/с. Поэтому, несмотря на благоприятные погодные условия, следует оставаться осторожными, особенно в прибрежных зонах.



Карта температур. Фото: Метеопост

Прогноз от Игоря Кибальчича на 21 сентября

Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что в субботу, 21 сентября, Украина ощутит положительное влияние антициклона, что принесет солнечную и безоблачную погоду на всей территории страны. Ожидается, что осадков не будет, а ветер будет дуть с севера и северо-востока со скоростью 5-10 м/с.

Температурные показатели ночью будут колебаться в пределах +10…+15 °С, а на побережье морей они могут подниматься до +16…+18 °С. В течение дня температура воздуха обещает быть комфортной, достигая +23...+28°С.

Напомним, в нескольких городах Украины фиксируют сильную задымленность и ухудшение качества воздуха. Киев возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом в мире.

А синоптик Наталья Диденко заявила, что смог в воздухе продержится еще несколько дней.