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Синоптики попередили декілька областей про повернення спекотної погоди завтра

20 вересня 2024 20:24
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Прогноз погоди на завтра 21 вересня від синоптиків
Люди гуляють Києвом. Фото Новини.LIVE
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

На суботу, 21 вересня, синоптики прогнозують в Україні приємну осінню погоду із переважно ясним небом. Температурні показники сягнуть +27 °C. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз від Укргідрометцентру на 21 вересня

За інформацією метеорологів, вдень температура повітря в Україні зберігатиметься в комфортному діапазоні +21...+26 °C. У гірських районах Карпат вона варіюватиметься від +15 до +20 °C.

Вночі ж термометри покажуть від +6 до +11 °C, тоді як на півдні країни температура може піднятися до +15 °C.

Погодна карта України на 21 вересня. Фото: Укргідрометцентр
Погодна карта України на 21 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко на 21 вересня

Згідно з інформацією від синоптика Наталки Діденка, найближчі вихідні обіцяють бути вкрай приємними. Субота та неділя порадують нас сухою, сонячною та теплою погодою. У нічні години температура коливатиметься в межах +8...+13 °C, а вдень підніметься до +24...+27 °C.

У регіонах, що прилягають до Карпат, термометри покажуть трохи нижчі значення — від +19 до +23 °C. Вітер, який дує зі східного та північно-східного напрямків, буде помірним або навіть слабким.

Проте, не варто забувати, що на півдні країни можливі штормові пориви вітру, які досягатимуть 15-20 м/с. Тож, незважаючи на загалом сприятливі погодні умови, варто залишатися обережними, особливо в прибережних зонах.

Карта температур. Фото: Метеопост

Карта температур. Фото: Метеопост

Прогноз від Ігоря Кібальчича на 21 вересня

Синоптик Ігор Кібальчич заявив, що в суботу, 21 вересня, Україна відчує позитивний вплив антициклону, що принесе сонячну та безхмарну погоду по всій території країни. Очікується, що опадів не буде, а вітер буде дмухати з півночі та північного сходу зі швидкістю 5-10 м/с.

Температурні показники вночі коливатимуться в межах +10…+15 °С, а на узбережжі морів вони можуть підніматися до +16…+18 °С. Протягом дня температура повітря обіцяє бути комфортною, досягаючи +23...+28 °С. 

Нагадаємо, у декількох містах України фіксують сильну задимленість та погіршення якості повітря. Київ очолив рейтинг міст із найбільш забрудненим повітрям у світі.

А синоптик Наталка Діденко заявила, що смог у повітрі протримається ще декілька днів.

погода Укргідрометцентр Україна Наталка Діденко синоптик погода в Україні

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