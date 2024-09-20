Прогноз погоди в Україні 21 вересня — очікується похолодання

В Укргідрометцентрі попередили про різке зниження температури — який прогноз погоди на завтра
Погода в Україні 21 вересня очікується ясна з невеликою хмарністю. Опадів не передбачається.
Про це повідомили у Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 21 вересня
За даними синоптиків, температура повітря в Україні вдень залишиться комфортною на рівні +21...+26 °C, в гірських районах Карпат коливатиметься від +15 до +20 °C.
Вночі стовпчики термометрів опустяться до +6...+11 °C, а на півдні країни температура може досягти і +15 °C.
Погода на Київщині
Синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів.
Температура вночі +6...+11 °C, вдень +21...+26 °C.
У Києві вночі близько +10 °C, вдень +23...+25 °C.
Нагадаємо, у декількох містах України фіксують сильну задимленість та погіршення якості повітря. Київ очолив рейтинг міст із найбільш забрудненим повітрям у світі.
А синоптик Наталка Діденко заявила, що смог у повітрі протримається ще декілька днів.
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