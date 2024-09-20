Прогноз погоды в Украине 21 сентября — ожидается похолодание

Молодежь гуляет по столичному парку. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине 21 сентября ожидается ясной и малооблачной. Осадков не предполагается.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 21 сентября

По данным синоптиков, температура воздуха в Украине днем останется комфортной на уровне +21...26 °C, в горных районах Карпат будет колебаться от +15 °C до +20 °C.

Ночью столбики термометров опустятся до +6...+11 °C, а на юге страны температура может достигнуть +15 °C.

Погода в Украине на 21 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков.

Температура ночью +6...+11 °C, днем +21...+26 °C.

В Киеве ночью около +10 °C, днем +23...+25 °C.

Карта температур. Фото: ventusky

Напомним, в нескольких городах Украины фиксируют сильную задымленность и ухудшение качества воздуха. Киев возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом в мире.

А синоптик Наталья Диденко заявила, что смог в воздухе продержится еще несколько дней.