Прогноз погоды в Украине 21 сентября — ожидается похолодание

В Укргидрометцентре предупредили о резком снижении температуры — какой прогноз погоды на завтра
Погода в Украине 21 сентября ожидается ясной и малооблачной. Осадков не предполагается.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 21 сентября
По данным синоптиков, температура воздуха в Украине днем останется комфортной на уровне +21...26 °C, в горных районах Карпат будет колебаться от +15 °C до +20 °C.
Ночью столбики термометров опустятся до +6...+11 °C, а на юге страны температура может достигнуть +15 °C.
Погода в Киевской области
Синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков.
Температура ночью +6...+11 °C, днем +21...+26 °C.
В Киеве ночью около +10 °C, днем +23...+25 °C.
Напомним, в нескольких городах Украины фиксируют сильную задымленность и ухудшение качества воздуха. Киев возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом в мире.
А синоптик Наталья Диденко заявила, что смог в воздухе продержится еще несколько дней.
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