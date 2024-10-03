Погода в Украине 4 октября — прогноз от Укргидрометцентра на завтра

Дожди в Украине. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине погода завтра, 4 октября, в нескольких областях испортится — пройдут обильные ливни, а столбики термометра опустят кое-где до +5 °C. Впрочем, жители некоторых областей смогут насладиться теплой погодой и солнечным небом.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра в четверг, 3 октября.

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Погода в Украине 4 октября

В Украине в западных областях облачно. Пройдут дожди. В частности, в западных областях и в Житомирской области в течение целого дня будут умеренные осадки, а вот на Закарпатье местами ожидаются сильные ливни.

Дожди прогнозируют днем в Киевской и Черниговской областях. Остальные территории будут иметь сухую погоду и переменную облачность с прояснениями.

Погода в Украине 4 октября. Фото: Укргидрометцентр

В Украине будет ветер южного направления, только в западных областях сменит его на северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +8...+13°C. Более теплые ночи будут на побережье морей, где будет до +17 °C. Холоднее всего будет в восточных областях с температурой ночью +5...+10 °C.

Днем в западных областях будет +12...+17°C, в северных областях +17...+22°C. У остальных территорий будет теплая погода — столбики термометра будут показывать +21...+26 °C.

Погода в Киеве 4 октября

В Киевской области переменная облачность с температурой воздуха ночью +8...+13°C, а днем будет +17...+22°C. Ветер будет дуть в южном направлении со скоростью 5-10 м/с.

Теплее будет в столице ночью +11..+13 °C, а днем +20...+22 °C.

Повышение уровня воды 4 октября

Также из-за ожидаемых осадков повысится уровень воды 4 и 5 октября в пределах русел рек без угрозы негативных последствий:

на реках Закарпатской области на 0,3-1,5 м;

на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,3-0,8м.

Карта повышения уровней рек. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность в Украине 4 октября

Также синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в южных, большинстве центральных, Харьковской, Киевской, Сумской, а 4 октября и в Житомирской и Черниговской областях. Учитывая погодные условия, риски возникновения пожаров продержится до 6 октября.

Карта пожарной угрозы Украины 4-6 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики спрогнозировали, какой будет погода в октябре в Украине. Также мы писали о прогнозе магнитных бурь на сегодняшний день.