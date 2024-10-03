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Синоптики назвали області, які завтра заллє рясним дощем

3 жовтня 2024 17:23
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні 4 жовтня — прогноз від Укргідрометцентру на завтра
Дощі в Україні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні погода завтра, 4 жовтня, у кількох областях зіпсується — пройдуть рясні зливи, а стовпчики термометра опустять подекуди до +5 °C. Втім, мешканці деяких областей ще зможуть насолодитися теплою погодою та сонячним небом.

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру у четвер, 3 жовтня. 

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Погода в Україні 4 жовтня

В Україні у західних областях буде хмарно. Пройдуть дощі. Зокрема, у західних областях та в Житомирській області впродовж цілого дня будуть помірні опади, а от на Закарпатті місцями очікують сильні зливи.

Також дощі прогнозують вдень у Київський та Чернігівській областях. Решта територій матиме суху погоду та мінливу хмарність з проясненнями.

погода 4 жовтня 2024
Погода в Україні 4 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

В Україні буде вітер південного напрямку, лише у західних областях змінить його на північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі опуститься до +8...+13 °C. Тепліші ночі будуть на узбережжі морів, де буде до +17 °C.  Найхолодніше буде у східних областях з температурою вночі +5...+10 °C.

Вдень у західних областях буде +12...+17 °C, у північних областях +17...+22 °C. Решта територій матиме теплу погоду — стовпчики термометра показуватимуть +21...+26 °C.

Погода у Києві 4 жовтня

У Київськй області буде мінлива хмарність з температурою повітря вночі +8...+13 °C, а вдень буде +17...+22 °C. Вітер віятиме у південному напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Тепліше буде у столиці — вночі +11..+13 °C, а вдень +20...+22 °C.

Підвищення рівня води 4 жовтня

Також через очікувані опади підвищиться рівень води 4 та 5 жовтня в межах русел річок без загрози негативних наслідків:

  • на річках Закарпатської області на 0,3-1,5 м;
  • на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська області)  на 0,3-0,8 м. 
Річки підвищення рівня
Карта підвищення рівнів річок. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека в Україні 4 жовтня

Також синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який буде у південних, більшості центральних, Харківській, Київській, Сумській, а 4 жовтня і в Житомирській та Чернігівській областях. З огляду на погодні умови ризики виникнення пожеж протримається до 6 жовтня.

Карта пожежної небезпеки
Карта пожежної небезпеки України 4-6 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики спрогнозували, якою буде погода у жовтні в Україні. Також ми писали про прогноз магнітних бур на сьогодні. 

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