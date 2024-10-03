Прогноз магнітних бур на 3 жовтня для метеозалежних

Чоловік має погане самопочуття. Фото: pixabay.com

У четвер, 3 жовтня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 3 жовтня

За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С та п'ять спалахів класу та один спалах класу Х7,1.

Найпотужнішими є сонячні спалахи X-класу, які трапляються не часто.

У разі, якщо вони спрямовані на Землю, спалахи Х-класу та пов'язані з ними КВМ можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми.

Спалахи X-класу також здатні спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі. Крім того, такі спалахи викликають гарне полярне сяйво.

Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 3 жовтня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 97

Головний біль у жінки. Фото: freepik.com

Які симптоми виникають від магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Найчастіше виникають такі симптоми:

апатія;

тривожність;

дратівливість;

погіршення сну;

різка зміна настрою;

головний біль;

запаморочення;

біль у суглобах;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

загострення хронічних захворювань.

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Нагадаємо, фахівці попередили про потужні магнітні бурі у жовтні. Щоб пережити цей складний період без потрясінь, варто підготуватися до небезпечних дат заздалегідь.