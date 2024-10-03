Прогноз магнітних бур на 3 жовтня для метеозалежних

Чого очікувати від нових спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні
У четвер, 3 жовтня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 3 жовтня
За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С та п'ять спалахів класу та один спалах класу Х7,1.
Найпотужнішими є сонячні спалахи X-класу, які трапляються не часто.
У разі, якщо вони спрямовані на Землю, спалахи Х-класу та пов'язані з ними КВМ можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми.
Спалахи X-класу також здатні спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі. Крім того, такі спалахи викликають гарне полярне сяйво.
Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 3 жовтня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 97
Які симптоми виникають від магнітних бур
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Найчастіше виникають такі симптоми:
- апатія;
- тривожність;
- дратівливість;
- погіршення сну;
- різка зміна настрою;
- головний біль;
- запаморочення;
- біль у суглобах;
- підвищення чи зниження артеріального тиску;
- загострення хронічних захворювань.
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Нагадаємо, фахівці попередили про потужні магнітні бурі у жовтні. Щоб пережити цей складний період без потрясінь, варто підготуватися до небезпечних дат заздалегідь.
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