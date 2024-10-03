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Чого очікувати від нових спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

3 жовтня 2024 11:23
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз магнітних бур на 3 жовтня для метеозалежних
Чоловік має погане самопочуття. Фото: pixabay.com
Світлана Силенко - Редактор

У четвер, 3 жовтня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С та п'ять спалахів класу та один спалах класу Х7,1.

Найпотужнішими є сонячні спалахи X-класу, які трапляються не часто.

У разі, якщо вони спрямовані на Землю, спалахи Х-класу та пов'язані з ними КВМ можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми.

Спалахи X-класу також здатні спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі. Крім того, такі спалахи викликають гарне полярне сяйво.

Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 3 жовтня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 97
фото жінки
Головний біль у жінки. Фото: freepik.com

Які симптоми виникають від магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Найчастіше виникають такі симптоми: 

  • апатія;
  • тривожність;
  • дратівливість;
  • погіршення сну;
  • різка зміна настрою;
  • головний біль;
  • запаморочення;
  • біль у суглобах;
  • підвищення чи зниження артеріального тиску;
  • загострення хронічних захворювань.

Також пропонуємо вам скористатися детальним місячним календарем справ на жовтень 2024 року, щоб не проґавити найвдаліші дні другого місяця осені.

Нагадаємо, фахівці попередили про потужні магнітні бурі у жовтні. Щоб пережити цей складний період без потрясінь, варто підготуватися до небезпечних дат заздалегідь. 

Сонце здоров'я магнітні бурі поради Земля

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