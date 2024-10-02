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Що принесуть сім спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

2 жовтня 2024 11:34
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз магнітних бур на 2 жовтня для метеозалежних
Нездужання в жінки. Фото: Pexels
Світлана Силенко - Редактор

На Землі у середу, 2 жовтня, не буде суттєвої магнітні бурі. Сонячна активність була на низькому рівні впродовж останніх 24 годин. 

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 2 жовтня

За останню добу на Сонці сталися сім спалахів класу С та один спалах класу М7,6. Зазначають, що спалахи М-класу є середніми з великих, а найбільшим з них впродовж доби став М7,6, який здатен викликати невеликі радіоперешкоди на денній стороні Землі та радіаційний шторм.

Попри це геомагнітне поле буде у спокійному стані. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу M і невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Головний біль
Погане самопочуття. Фото: Pixabay

Сонячна активність на 2 жовтня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%.
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
  • Кількість сонячних плям — 91.

Які симптоми виникають від магнітинх бур

Магнітні бурі можуть погіршити самопочуття у метеозалежних людей та тих, хто має хронічні хвороби серцево-судинної системи. 

Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Найчастіше виникають такі симптоми: 

  • апатія;
  • тривожність;
  • дратівливість;
  • погіршення сну;
  • різка зміна настрою;
  • головний біль;
  • запаморочення;
  • біль у суглобах;
  • підвищення чи зниження артеріального тиску;
  • загострення хронічних захворювань.

Нагадаємо, фахівці попередили про потужні магнітні бурі у жовтні. Щоб пережити цей складний період без потрясінь, варто підготуватися до небезпечних дат заздалегідь. 

Сонце здоров'я магнітні бурі прогнози Земля

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