Прогноз магнітних бур на 2 жовтня для метеозалежних

Нездужання в жінки. Фото: Pexels

На Землі у середу, 2 жовтня, не буде суттєвої магнітні бурі. Сонячна активність була на низькому рівні впродовж останніх 24 годин.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 2 жовтня

За останню добу на Сонці сталися сім спалахів класу С та один спалах класу М7,6. Зазначають, що спалахи М-класу є середніми з великих, а найбільшим з них впродовж доби став М7,6, який здатен викликати невеликі радіоперешкоди на денній стороні Землі та радіаційний шторм.

Попри це геомагнітне поле буде у спокійному стані. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу M і невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Погане самопочуття. Фото: Pixabay

Сонячна активність на 2 жовтня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.

Кількість сонячних плям — 91.

Які симптоми виникають від магнітинх бур

Магнітні бурі можуть погіршити самопочуття у метеозалежних людей та тих, хто має хронічні хвороби серцево-судинної системи.

Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Найчастіше виникають такі симптоми:

апатія;

тривожність;

дратівливість;

погіршення сну;

різка зміна настрою;

головний біль;

запаморочення;

біль у суглобах;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

загострення хронічних захворювань.

Нагадаємо, фахівці попередили про потужні магнітні бурі у жовтні. Щоб пережити цей складний період без потрясінь, варто підготуватися до небезпечних дат заздалегідь.