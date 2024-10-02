Прогноз магнітних бур на 2 жовтня для метеозалежних

Що принесуть сім спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні
На Землі у середу, 2 жовтня, не буде суттєвої магнітні бурі. Сонячна активність була на низькому рівні впродовж останніх 24 годин.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 2 жовтня
За останню добу на Сонці сталися сім спалахів класу С та один спалах класу М7,6. Зазначають, що спалахи М-класу є середніми з великих, а найбільшим з них впродовж доби став М7,6, який здатен викликати невеликі радіоперешкоди на денній стороні Землі та радіаційний шторм.
Попри це геомагнітне поле буде у спокійному стані. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу M і невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 2 жовтня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%.
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%.
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
- Кількість сонячних плям — 91.
Які симптоми виникають від магнітинх бур
Магнітні бурі можуть погіршити самопочуття у метеозалежних людей та тих, хто має хронічні хвороби серцево-судинної системи.
Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Найчастіше виникають такі симптоми:
- апатія;
- тривожність;
- дратівливість;
- погіршення сну;
- різка зміна настрою;
- головний біль;
- запаморочення;
- біль у суглобах;
- підвищення чи зниження артеріального тиску;
- загострення хронічних захворювань.
Нагадаємо, фахівці попередили про потужні магнітні бурі у жовтні. Щоб пережити цей складний період без потрясінь, варто підготуватися до небезпечних дат заздалегідь.
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