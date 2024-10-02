Прогноз магнитных бурь на 2 октября для метеозависимых

Недомогание у женщины. Фото: Pexels

На Земле в среду, 2 октября, не будет существенной магнитной бури. Солнечная активность была на низком уровне за последние 24 часа.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 2 октября

За последние сутки на Солнце произошли семь вспышек класса С и одна вспышка класса М7,6. Отмечают, что вспышки М-класса являются средними из больших, а самой большой из них на протяжении суток стал М7,6, способный вызвать небольшие радиопомехи на дневной стороне Земли и радиационный шторм.

Несмотря на это, геомагнитное поле будет в спокойном состоянии. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки класса M и небольшой вероятностью вспышки класса X.

Плохое самочувствие. Фото: Pixabay

Солнечная активность на 2 октября:

Возможность малого геомагнитного шторма – 5%.

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 50%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 10%.

Количество солнечных пятен – 91.

Какие симптомы возникают от магнитных бур

Магнитные бури могут ухудшить самочувствие у метеозависимых людей и имеющих хронические болезни сердечно-сосудистой системы.

Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Чаще возникают следующие симптомы:

апатия;

тревожность;

раздражительность;

ухудшение сна;

резкое изменение настроения;

головные боли;

головокружение;

боль в суставах;

повышение или понижение артериального давления;

обострение хронических заболеваний.

Напомним, специалисты предупредили о мощных магнитных бурях в октябре. Чтобы пережить этот сложный период без потрясений, следует подготовиться к опасным датам заранее.