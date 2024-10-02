Прогноз магнитных бурь на 2 октября для метеозависимых

Что принесут семь вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня
На Земле в среду, 2 октября, не будет существенной магнитной бури. Солнечная активность была на низком уровне за последние 24 часа.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 2 октября
За последние сутки на Солнце произошли семь вспышек класса С и одна вспышка класса М7,6. Отмечают, что вспышки М-класса являются средними из больших, а самой большой из них на протяжении суток стал М7,6, способный вызвать небольшие радиопомехи на дневной стороне Земли и радиационный шторм.
Несмотря на это, геомагнитное поле будет в спокойном состоянии. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки класса M и небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 2 октября:
- Возможность малого геомагнитного шторма – 5%.
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 50%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 10%.
- Количество солнечных пятен – 91.
Какие симптомы возникают от магнитных бур
Магнитные бури могут ухудшить самочувствие у метеозависимых людей и имеющих хронические болезни сердечно-сосудистой системы.
Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Чаще возникают следующие симптомы:
- апатия;
- тревожность;
- раздражительность;
- ухудшение сна;
- резкое изменение настроения;
- головные боли;
- головокружение;
- боль в суставах;
- повышение или понижение артериального давления;
- обострение хронических заболеваний.
Напомним, специалисты предупредили о мощных магнитных бурях в октябре. Чтобы пережить этот сложный период без потрясений, следует подготовиться к опасным датам заранее.
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