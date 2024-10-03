Прогноз магнитных бурь на 3 октября для метеозависимых

У мужчины плохое самочувствие. Фото: pixabay.com

В четверг, 3 октября, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 3 октября

За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С и пять вспышек класса и одна вспышка класса Х7,1.

Самыми мощными являются солнечные вспышки X-класса, которые встречаются не часто.

Если они направлены на Землю, вспышки Х-класса и связанные с ними КВМ могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы.

Вспышки X-класса также способны вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, такие вспышки вызывают красивое полярное сияние.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 3 октября:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 97

Головная боль у женщины. Фото: freepik.com

Какие симптомы возникают от магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Чаще возникают следующие симптомы:

апатия;

тревожность;

раздражительность;

ухудшение сна;

резкое изменение настроения;

головные боли;

головокружение;

боль в суставах;

повышение или понижение артериального давления;

обострение хронических заболеваний.

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Напомним, специалисты предупредили о мощных магнитных бурях в октябре. Чтобы пережить этот сложный период без потрясений, следует подготовиться к опасным датам заранее.