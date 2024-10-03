Прогноз магнитных бурь на 3 октября для метеозависимых

Чего ожидать от новых вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня
В четверг, 3 октября, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 3 октября
За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С и пять вспышек класса и одна вспышка класса Х7,1.
Самыми мощными являются солнечные вспышки X-класса, которые встречаются не часто.
Если они направлены на Землю, вспышки Х-класса и связанные с ними КВМ могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы.
Вспышки X-класса также способны вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, такие вспышки вызывают красивое полярное сияние.
Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 3 октября:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 97
Какие симптомы возникают от магнитных бурь
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Чаще возникают следующие симптомы:
- апатия;
- тревожность;
- раздражительность;
- ухудшение сна;
- резкое изменение настроения;
- головные боли;
- головокружение;
- боль в суставах;
- повышение или понижение артериального давления;
- обострение хронических заболеваний.
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Напомним, специалисты предупредили о мощных магнитных бурях в октябре. Чтобы пережить этот сложный период без потрясений, следует подготовиться к опасным датам заранее.
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