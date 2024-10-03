Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Чего ожидать от новых вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня arrow

Чего ожидать от новых вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

3 октября 2024 11:23
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз магнитных бурь на 3 октября для метеозависимых
У мужчины плохое самочувствие. Фото: pixabay.com
Светлана Силенко - Редактор

В четверг, 3 октября, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 3 октября

За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С и пять вспышек класса и одна вспышка класса Х7,1.

Самыми мощными являются солнечные вспышки X-класса, которые встречаются не часто.

Если они направлены на Землю, вспышки Х-класса и связанные с ними КВМ могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы.

Вспышки X-класса также способны вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, такие вспышки вызывают красивое полярное сияние.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 3 октября:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 97
фото женщины
Головная боль у женщины. Фото: freepik.com

Какие симптомы возникают от магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Чаще возникают следующие симптомы:

  • апатия;
  • тревожность;
  • раздражительность;
  • ухудшение сна;
  • резкое изменение настроения;
  • головные боли;
  • головокружение;
  • боль в суставах;
  • повышение или понижение артериального давления;
  • обострение хронических заболеваний.

Также предлагаем вам воспользоваться подробным лунным календарем дел на октябрь 2024 года, чтобы не упустить самые удачные дни второго месяца осени.

Напомним, специалисты предупредили о мощных магнитных бурях в октябре. Чтобы пережить этот сложный период без потрясений, следует подготовиться к опасным датам заранее.

Солнце здоровье магнитные бури советы Земля

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:57 Хотели присвоить дно порта — на Одесчине вернули государству акваторию лимана

12:47 Рош ха-Шана в Умани — как выглядит зона паломничества

12:46 Второй день празднования Рош ха-Шана в Умани — фоторепортаж

12:35 В двух областях ввели аварийные отключения света

12:34 Мария Орлова рассказала о проекте "Музика заради перемоги", который поддерживает украинских военных

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

12:30 Эксперт объяснил, зачем россияне распространяют фейки об ударе вакуумной бомбой

12:27 Необновленные данные в ТЦК – одесский юрист объяснил, как избежать штрафа

12:26 СБУ ударила по военному аэродрому Борисоглебск — что там хранили россияне

12:26 До 9 грн за кВт/ч — Нацкомиссия обновит цены на электричество

12:18 Цыганков получил сразу три травмы в одном матче — когда игрок вернется на поле

12:57 Хотели присвоить дно порта — на Одесчине вернули государству акваторию лимана

12:47 Рош ха-Шана в Умани — как выглядит зона паломничества

12:46 Второй день празднования Рош ха-Шана в Умани — фоторепортаж

12:35 В двух областях ввели аварийные отключения света

12:34 Мария Орлова рассказала о проекте "Музика заради перемоги", который поддерживает украинских военных

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

12:30 Эксперт объяснил, зачем россияне распространяют фейки об ударе вакуумной бомбой

12:27 Необновленные данные в ТЦК – одесский юрист объяснил, как избежать штрафа

12:26 СБУ ударила по военному аэродрому Борисоглебск — что там хранили россияне

12:26 До 9 грн за кВт/ч — Нацкомиссия обновит цены на электричество

12:18 Цыганков получил сразу три травмы в одном матче — когда игрок вернется на поле

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

Text

11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

Text

08:00 Выход ВСУ из Угледара и кадровые ротации в украинской разведке — эфир Ранок.LIVE

2 октября 2024
Text

22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

Text

17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

Text

13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

Text

13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:19 В Раде сообщили, заложены ли в новом госбюджете средства на развитие АЭС

Text

10:23 Нардеп раскритиковал увеличение расходов на чиновников в госбюджете

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября