Прогноз погоды в Украине 14 февраля - синоптики предупредили о потеплении

Переходе зимой. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 14 февраля, Украину начнут покидать холодные ветры. Им на смену придет более теплая воздушная масса из Западной Европы. Из-за этого в большинстве областей температура воздуха повысится, особенно ночью. В некоторых регионах шкала термометра достигнет +9 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 14 февраля

Синоптики также сообщили, что атмосферный фронт обусловит в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях небольшой снег, на западе с дождем.

Ожидается облачная погода. В западных областях небольшой снег с дождем. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -5...0 °С, днем 0...+5 °С.

Ветер юго-западный, днем на западе страны северо-западный, 7-12 м/с.

На остальной территории обойдется без осадков. Лишь в северных, Винницкой и Черкасской областях днем небольшой снег и мокрый снег. Температура ночью будет в пределах -8...-3 °С, на востоке страны до -13 °С. Днем — -3...-2 °С, в южной части +4...+9 °С.

Погода в Украине 14 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине 14 февраля

В Киевской области ожидается облачная погода. Ночью обойдется без осадков, днем возможен небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью -8...-3 °С, днем — -3...-2 °С;

в Киеве ночью -7...-5 °С, днем 0...+2 °С.

Погода в Киевской области 14 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. В частности, 14 февраля в западных областях на дорогах гололедица.

Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на дорогах.

Предупреждение об опасности. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Завтра, 14 февраля, в Украине ожидается достаточно теплая погода. В течение дня столбики термометров поднимутся до +1...+6 °C, а в южной части — +6...+9 °C.

Однако ночью морозы вернутся и температура воздуха опустится до -12...-5 °C, а на крайнем западе до -3...+1 °C.

Также Диденко спрогнозировала, что завтра холодный атмосферный фронт с северо-запада принесет снег в западные, северные области и частично коснется центральной части. Осадков завтра не предвидится только на юге.

Карта температур в Украине на 14 февраля. Фото: Метеопост

Погода в Киеве 14 февраля

По словам синоптика, 14 февраля в Киеве также ожидается снег. Также будет порывистый юго-западный ветер. Ночью температура воздуха опустится до -6 °C, но уже днем потеплеет до +2 °C.

"Из-за снега завтра придется чистить дороги и тротуары. Уважаемые водители, не забудьте щетки для автомобильных стекол", — предупредила Диденко.

Скриншот сообщения Натальи Диденко.

Ранее мы сообщали, что на Солнце случилось десять мощных вспышек, поэтому в течение дня метеозависимые люди могут иметь плохое самочувствие.

Напомним, синоптик Наталья Диденко назвала дату, когда в Украине возможен сильный снегопад и потепление.