Погода в Україні 12 лютого — прогноз від Наталки Діденко

Незабаром Україну засипле снігом — Діденко назвала дату
В Україні до кінця місяця домінуватиме холодна погода. Мороз ще не відступає, а найближчими днями можуть розпочатися сильні снігопади.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди в Україні 12 лютого
У вівторок, 12 лютого, в Україні пануватиме антициклон, що утримає суху та морозну погоду.
Нічні температури сягатимуть -5...-11 °C, а найхолодніше буде у Луганській, Харківській та Сумській областях.
Вдень у більшості регіонів очікується -2...-6 °C, а на заході та півдні температура підніметься до 0...+3 °C, на Закарпатті місцями до +7 °C.
У Києві — без опадів, вночі стовпчик термометра опуститься до -9 °C, а вдень підніметься до -2 °C.
Коли в Україні минуть морози
Наталка Діденко попередила, що 13-15 лютого очікується незначне потепління, але воно буде короткочасним, адже вже з наступного тижня в Україну знову повернеться відчутний мороз. Попри це, надсильних морозів не буде.
Коли чекати на сніг
Після тривалого періоду сухої погоди, орієнтовно з 14 лютого Наталка Діденко прогнозує, що на територію України почнуть заходити атмосферні фронти, які принесуть опади у вигляді снігу. Спершу сніг з’явиться на заході, а потім пошириться на інші регіони.
Нагадаємо, синоптики склали прогноз погоди в Україні на тиждень з 10 до 17 лютого та попередили про різкі зміни погоди та сніги.
Також синоптики спрогнозували, яким буде лютий та коли прийде відчутне весняне потепління.
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