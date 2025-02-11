Погода в Украине 12 февраля — прогноз от Натальи Диденко

Снежная морозная погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине до конца месяца будет доминировать холодная погода. Мороз еще не отступает, а в ближайшие дни могут начаться сильные снегопады.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине 12 февраля

Во вторник, 12 февраля, в Украине будет господствовать антициклон, который удержит сухую и морозную погоду.

Ночные температуры будут достигать -5...-11 °C, а холоднее всего будет в Луганской, Харьковской и Сумской областях.

Днем в большинстве регионов ожидается -2...-6 °C, а на западе и юге температура поднимется до 0...+3 °C, на Закарпатье местами до +7 °C.

В Киеве — без осадков, ночью столбик термометра опустится до -9 °C, а днем поднимется до -2 °C.

Карта температур в Украине на 12 февраля. Фото: Метеопост

Когда в Украине минуют морозы

Наталья Диденко предупредила, что 13-15 февраля ожидается незначительное потепление, но оно будет кратковременным, ведь уже со следующей недели в Украину снова вернется ощутимый мороз. Несмотря на это, сверхсильных морозов не будет.

Карта температур в Украине 13 февраля. Фото: Метеопост

Когда ждать снега

После длительного периода сухой погоды, ориентировочно с 14 февраля Наталья Диденко прогнозирует, что на территорию Украины начнут заходить атмосферные фронты, которые принесут осадки в виде снега. Сначала снег появится на западе, а затем распространится на другие регионы.

Напомним, синоптики составили прогноз погоды в Украине на неделю с 10 по 17 февраля и предупредили о резких изменениях погоды и снегах.

Также синоптики спрогнозировали, каким будет февраль и когда придет ощутимое весеннее потепление.