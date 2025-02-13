Прогноз магнітних бур на 13 лютого — сталося дев'ять спалахів на Сонці

На Сонці сталося дев'ять спалахів — магнітні бурі сьогодні
У четвер, 13 лютого, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі в Україні 13 лютого
Сьогодні магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані. За останні 24 години на Сонці сталися дев'ять спалахів класу С та один спалах класу М1,6 — він може викликати невеликий рівень радіоперешкод, а також сонячний радіаційний шторм.
У четвер геомагнітне поле буде нестабільним до незначного штормового рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів класу М.
Сонячна активність 13 лютого
- Можливість малого геомагнітного шторму — 25%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
- кількість сонячних плям — 21.
Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я
Для того, аби уникнути негативних наслідків магнітних бур для здоров'я, метеозалежним радять дотримуватися наступних порад:
- пити достатню кількість води для підтримки обміну речовин;
- вживати продукти, багаті на магній, калій та вітаміни;
- обмежити вживання кави, алкоголю та енергетиків, які можуть посилити напруження;
- спати сім-вісім годин, намагаючись лягати й прокидатися в один й той самий час щодня;
- медитувати: займатися йогою чи практикувати дихальні вправи.
Нагадаємо, сьогодні в деяких областях України прогнозують густий туман. Температура повітря становитиме -3...+2 °С.
А в Укргідрометцентрі попередили про посилення морозів. Температура повітря місцями впаде до -15 °С.
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