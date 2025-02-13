Прогноз магнітних бур на 13 лютого — сталося дев'ять спалахів на Сонці

Головний біль у дівчини. Ілюстративне фото: freepik.com

У четвер, 13 лютого, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Сьогодні магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані. За останні 24 години на Сонці сталися дев'ять спалахів класу С та один спалах класу М1,6 — він може викликати невеликий рівень радіоперешкод, а також сонячний радіаційний шторм.

У четвер геомагнітне поле буде нестабільним до незначного штормового рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів класу М.

Жінка страждає через головний біль. Ілюстративне фото: freepik.com

Сонячна активність 13 лютого

Можливість малого геомагнітного шторму — 25%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

кількість сонячних плям — 21.

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для того, аби уникнути негативних наслідків магнітних бур для здоров'я, метеозалежним радять дотримуватися наступних порад:

пити достатню кількість води для підтримки обміну речовин;

вживати продукти, багаті на магній, калій та вітаміни;

обмежити вживання кави, алкоголю та енергетиків, які можуть посилити напруження;

спати сім-вісім годин, намагаючись лягати й прокидатися в один й той самий час щодня;

медитувати: займатися йогою чи практикувати дихальні вправи.

Нагадаємо, сьогодні в деяких областях України прогнозують густий туман. Температура повітря становитиме -3...+2 °С.

А в Укргідрометцентрі попередили про посилення морозів. Температура повітря місцями впаде до -15 °С.