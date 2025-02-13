Прогноз магнитных бурь на 13 февраля - произошло девять вспышек на Солнце

Головная боль у девушки. Иллюстративное фото: freepik.com

В четверг, 13 февраля, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Сегодня магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. За последние 24 часа на Солнце произошли девять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,6 — она может вызвать небольшой уровень радиопомех, а также солнечный радиационный шторм.

В четверг геомагнитное поле будет нестабильным до незначительного штормового уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с небольшой вероятностью вспышек класса М.

Женщина страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: freepik.com

Солнечная активность 13 февраля

Возможность малого геомагнитного шторма — 25%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%; вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

количество солнечных пятен — 21.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Для того чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь для здоровья, метеозависимым советуют придерживаться следующих советов:

пить достаточное количество воды для поддержания обмена веществ;

употреблять продукты, богатые магнием, калием и витаминами;

ограничить употребление кофе, алкоголя и энергетиков, которые могут усилить напряжение;

спать семь-восемь часов, стараясь ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день;

медитировать: заниматься йогой или практиковать дыхательные упражнения.

Напомним, сегодня в некоторых областях Украины прогнозируют густой туман. Температура воздуха составит -3...+2 °С.

А в Укргидрометцентре предупредили об усилении морозов. Температура воздуха местами упадет до -15 °С.