Прогноз магнитных бурь на 13 февраля - произошло девять вспышек на Солнце

На Солнце произошло девять вспышек — магнитные бури сегодня
В четверг, 13 февраля, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури в Украине 13 февраля
Сегодня магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. За последние 24 часа на Солнце произошли девять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,6 — она может вызвать небольшой уровень радиопомех, а также солнечный радиационный шторм.
В четверг геомагнитное поле будет нестабильным до незначительного штормового уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с небольшой вероятностью вспышек класса М.
Солнечная активность 13 февраля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 25%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%; вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- количество солнечных пятен — 21.
Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье
Для того чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь для здоровья, метеозависимым советуют придерживаться следующих советов:
- пить достаточное количество воды для поддержания обмена веществ;
- употреблять продукты, богатые магнием, калием и витаминами;
- ограничить употребление кофе, алкоголя и энергетиков, которые могут усилить напряжение;
- спать семь-восемь часов, стараясь ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день;
- медитировать: заниматься йогой или практиковать дыхательные упражнения.
Напомним, сегодня в некоторых областях Украины прогнозируют густой туман. Температура воздуха составит -3...+2 °С.
А в Укргидрометцентре предупредили об усилении морозов. Температура воздуха местами упадет до -15 °С.
Читайте Новини.LIVE!