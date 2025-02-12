Прогноз погоди в Україні 13 лютого — синоптики прогнозують посилення холодів

Люди на зупинці. Ілюстративне фото: Олександр Прилепа / УНІАН

Погода в Україні завтра, 13 лютого, очікується із сильними морозами у деяких регіонах. Місцями також буде туман. Температура повітря місцями впаде до -15 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 13 лютого

Погоду завтра визначатиме поле високого атмосферного тиску. Однак синоптики зазначають, що очікується його інтенсивне падіння. За їхніми словами, це слід врахувати метеозалежним особам.

Вночі та зранку у північно-східній частині та в Карпатському регіоні місцями очікується туман. Вітер буде переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі -11...-6 °С, у східних областях та в Карпатах — до -15 °С. На Закарпатті та в Криму очікується -6...-1 °С. Вдень буде -3...+2 °С, у західних та Одеській областях — 0...+5 °С.

Погода в Україні 13 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 13 лютого

У столиці та області очікується мінлива хмарність. Обійдеться без опадів.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі -11...-6 °С, вдень — -3...+2 °С;

у Києві вночі -9...-7 °С, вдень близько 0 °С.

Погода на Київщині 13 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталії Діденко

Згідно з прогнозом Діденко, у четвер, 13 лютого, ніч ще буде морозною, з температурами -12...-6 °С, однак удень повітря прогріється до 0...+4 °С. Лише у східних регіонах збережеться нижча температура – -3...-1 °С.

Щодо опадів — у четвер дощів чи снігу не очікується, але вже у п’ятницю та суботу атмосферні фронти принесуть сніг у більшість регіонів України.

Температурна карта України 13 лютого. Фото: скриншот

У Києві 13 лютого опадів не прогнозують. Вночі температура опуститься до -8...-6 °С, удень буде близько 0 °С.

Атмосферний фронт. Фото: Wetterpade

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко зазначила, що завтра дощів чи снігу не очікується по всій території України.

А на Київщині 13 лютого температура повітря знизиться до -11 °С. Протягом доби буде мінлива хмарність.