Погода в Україні 13 лютого — прогноз від синоптика Наталки Діденко

Зима в Києві. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзєв

У четвер, 13 лютого, в Україні очікується різка зміна погоди — можливе невелике потепління. Однак плюсові позначки в Україні будуть ненадовго.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 13 лютого

За прогнозами Наталки Діденко, у четвер, 13 лютого, ніч ще буде морозною, з температурами -12...-6 °С, однак удень повітря прогріється до 0...+4 °С. Лише у східних регіонах збережеться нижча температура – -3...-1°С.

Температурна карта України 13 лютого. Фото: скриншот

Щодо опадів — у четвер дощів чи снігу не очікується, але вже у п’ятницю та суботу атмосферні фронти принесуть сніг у більшість регіонів України.

Прогноз погоди в Києві на 13 лютого

У Києві 13 лютого опадів не прогнозують. Вночі температура опуститься до -8...-6 °С, удень буде близько 0 °С.

Як довго триватиме потепління в Україні

Атмосферний фронт. Фото: Wetterpade

Наталка Діденко зазначає, що у п’ятницю, 14 лютого, в столиці потепліє до +1...+3 °С , але очікується сніг. У суботу сніжитиме переважно вночі та вранці, а температура знову почне знижуватися.

Загалом у п’ятницю, 14 лютого, температурний підйом охопить всю країну, і вдень буде +1...+6 °С. Однак це тимчасове потепління: уже в суботу знову похолоднішає.

Коли будуть сильні морози в Україні

Попри коливання температури, сильних морозів не передбачається. Наталка Діденко зазначила, що морози поступово відступатимуть, адже за 2 тижні настає календарна весна.

Нагадаємо, синоптики повідомили, якою буде погода в Україні впродовж цього тижня, з 10 по 17 лютого.

Тим часом астросиноптики виявили кілька спалахів на Сонці та пояснили, чи будуть магнітні бурі у середу, 12 лютого, на Землі.