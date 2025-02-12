Магнітні бурі 12 лютого — прогноз для метеозалежних

Були небезпечні спалахи — прогноз магнітних бур сьогодні
Магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур у середу, 12 лютого, не очікується. Попри це на Сонці відбулися спалахи, які можуть зумовити радіаційний шторм.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 12 лютого
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С та один спалах класу М1,6. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,6 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що в середу геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу Х.
Сонячна активність на 12 лютого
- Можливість малого геомагнітного шторму — 20%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 23.
Як вберегтися від впливу магнітних бур
Щоб зменшити негативні наслідки магнітних бур, рекомендується:
- часто гуляти на свіжому повітрі;
- регулярно відпочивати;
- добре спати;
- дотримуватись здорового харчування та пити достатньо води;
- зменшити стрес та фізичні навантаження;
- у разі погіршення самопочуття звертатися до лікаря.
Нагадаємо, нещодавно фахівці попереджали, в які дні лютого Землю накриють потужні магнітні бурі.
Також ми писали, що астрономи знайшли унікальне кільце Ейнштейна. Воно було зафіксоване космічним телескопом Euclid Європейського космічного агентства (ESA).
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