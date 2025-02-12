Магнітні бурі 12 лютого — прогноз для метеозалежних

Погане самопочуття у жінки. Ілюстративне фото: freepik.com

Магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур у середу, 12 лютого, не очікується. Попри це на Сонці відбулися спалахи, які можуть зумовити радіаційний шторм.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 12 лютого

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С та один спалах класу М1,6. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,6 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в середу геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу Х.

Головний біль у дівчини. Ілюстративне фото: freepik.com

Сонячна активність на 12 лютого

Можливість малого геомагнітного шторму — 20%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 23.

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Щоб зменшити негативні наслідки магнітних бур, рекомендується:

часто гуляти на свіжому повітрі;

регулярно відпочивати;

добре спати;

дотримуватись здорового харчування та пити достатньо води;

зменшити стрес та фізичні навантаження;

у разі погіршення самопочуття звертатися до лікаря.

Нагадаємо, нещодавно фахівці попереджали, в які дні лютого Землю накриють потужні магнітні бурі.

Також ми писали, що астрономи знайшли унікальне кільце Ейнштейна. Воно було зафіксоване космічним телескопом Euclid Європейського космічного агентства (ESA).