Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Были опасные вспышки — прогноз магнитных бурь сегодня arrow

Были опасные вспышки — прогноз магнитных бурь сегодня

12 февраля 2025 11:13
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 12 февраля — прогноз для метеозависимых
Плохое самочувствие у женщины. Иллюстративное фото: freepik.com
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь в среду, 12 февраля, не ожидается. Несмотря на это на Солнце произошли вспышки, которые могут вызвать радиационный шторм.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 12 февраля

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,6. Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,6 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса Х.

магнітні бурі 12 лютого
Головная боль у девушки. Иллюстративное фото: freepik.com

Солнечная активность на 12 февраля

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 20%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 23.

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Чтобы уменьшить негативные последствия магнитных бурь, рекомендуется:

  • часто гулять на свежем воздухе;
  • регулярно отдыхать;
  • хорошо спать;
  • придерживаться здорового питания и пить достаточно воды;
  • уменьшить стресс и физические нагрузки;
  • в случае ухудшения самочувствия обращаться к врачу.

Напомним, недавно специалисты предупреждали, в какие дни февраля Землю накроют мощные магнитные бури.

Также мы писали, что астрономы нашли уникальное кольцо Эйнштейна. Оно было зафиксировано космическим телескопом Euclid Европейского космического агентства (ESA).

космос Солнце самочувствие магнитные бури головная боль
Реклама
Реклама
Реклама