Магнитные бури 12 февраля — прогноз для метеозависимых

Были опасные вспышки — прогноз магнитных бурь сегодня
Магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь в среду, 12 февраля, не ожидается. Несмотря на это на Солнце произошли вспышки, которые могут вызвать радиационный шторм.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 12 февраля
В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,6. Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,6 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса Х.
Солнечная активность на 12 февраля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 20%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 23.
Как уберечься от воздействия магнитных бурь
Чтобы уменьшить негативные последствия магнитных бурь, рекомендуется:
- часто гулять на свежем воздухе;
- регулярно отдыхать;
- хорошо спать;
- придерживаться здорового питания и пить достаточно воды;
- уменьшить стресс и физические нагрузки;
- в случае ухудшения самочувствия обращаться к врачу.
Напомним, недавно специалисты предупреждали, в какие дни февраля Землю накроют мощные магнитные бури.
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