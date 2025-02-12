Магнитные бури 12 февраля — прогноз для метеозависимых

Плохое самочувствие у женщины. Иллюстративное фото: freepik.com

Магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь в среду, 12 февраля, не ожидается. Несмотря на это на Солнце произошли вспышки, которые могут вызвать радиационный шторм.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 12 февраля

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,6. Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,6 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса Х.

Головная боль у девушки. Иллюстративное фото: freepik.com

Солнечная активность на 12 февраля

Возможность малого геомагнитного шторма — 20%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 23.

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Чтобы уменьшить негативные последствия магнитных бурь, рекомендуется:

часто гулять на свежем воздухе;

регулярно отдыхать;

хорошо спать;

придерживаться здорового питания и пить достаточно воды;

уменьшить стресс и физические нагрузки;

в случае ухудшения самочувствия обращаться к врачу.

Напомним, недавно специалисты предупреждали, в какие дни февраля Землю накроют мощные магнитные бури.

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